O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) deteve na última semana um total de 473 cidadãos, 471 estrangeiros e dois nacionais, por entrada e permanência ilegal no território e foram expulsos do país por decisão administrativa 481 cidadãos estrangeiros.

De acordo com o relatório divulgado pela direcção do SME, saíram voluntariamente do país, através da UAL (aeroporto) e do posto fronteiriço do Luvo, um total de 302 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades, por extravio dos seus documentos e por permanência ilegal.

Também foram recusadas entradas a 50 cidadãos em Angola por falta de documentos de viagem, nesta sequência foram ainda impedidos de sair do país 14 cidadãos sendo sete nacionais e sete estrangeiros por falta de comprovativo de testes de Covid-19.

Foram ainda recepcionados do público 3.652 processos para nacionais e 2.458 para estrangeiros e foram emitidos 2.795 actos para estrangeiros, bem como a entrega de 2.849 actos para nacionais e 2.460 para estrangeiros.

No que diz respeito ao controlo total de passageiros, entraram 14.178 e saíram 15.099 do país.