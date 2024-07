A sul-africana detida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, pelas autoridades angolanas, neste fim-de-semana, servia de "mula" de transporte de dez quilogramas de cocaína, provenientes do Brasil, e tinha como destino a República de Moçambique. A jovem foi recrutada pelo namorado e estava previsto receber 20 mil rands depois de entregar a mercadoria.

A droga era do seu namorado que a recrutou para trabalhar neste esquema com ele, sendo a jovem ela a responsável por transportar a cocaína do Brasil para Moçambique.

Este episódio começou a desenrolar-se em Janeiro deste ano, quando a mulher entrou no grupo de traficantes, depois de ter conhecido um cidadão de nacionalidade congolesa (namorado), por intermédio de uma amiga.

Passaram-se alguns dias e a detida tornou-se a namorada do traficante, que a recrutou para o seu grupo, no sentido de ela ser uma "mula", garantindo responsabilizar-se pelos gastos das viagens e prometendo-lhe algum dinheiro como recompensa.

A jovem aceitou a proposta e viajou este mês para a cidade de Guarulhos, no Brasil, onde foi recebida pelos comparsas do namorado, que a acolheram e lhe entregaram 10.513 quilogramas de cocaína para levar para Moçambique.

Neste fim-de-semana saiu do Brasil para Luanda sem ser descoberta, mas quando pretendia seguir para a cidade de Maputo, as autoridades angolanas apanharam-na com a mercadoria que estava dissimula numa mala de viagem.

Encaminharam-na para a zona de bagagens e no interior da mala foram encontradas peças de formato rectangular revestidas com papel e fita-cola, onde estava escondido o produto em pó.

Diante este facto, a cidadã foi detida de imediato e será presente ao juiz de garantias para a aplicação de medidas de coacção pessoal.

De acordo com a direcção do SIC, já está em curso uma investigação, para se localizarem os demais envolvidos neste esquema, dentro e fora do País.