Supremo dita esta quinta-feira acórdão do julgamento dos dois subcomissários do SIC acusados do desvio e venda de 13 viaturas apreendidas na Huíla

A Câmara Criminal do Tribunal do Supremo (TS) dita esta quinta-feira,10, às 9:30, o acórdão do julgamento de dois oficiais comissários do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que, em 2014, foram os responsáveis do SIC na província da Huíla e que são acusados de desviar e comercializar 13 viaturas que estavam apreendidas pela instituição, soube o Novo Jornal junto to TS.