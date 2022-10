A TAAG Linhas Aéreas de Angola vai disponibilizar dois novos destinos regionais: para Acra, no Gana, a partir de 9 de Novembro, e para Durban, na África do Sul, a partir de 17 de Novembro.

Segundo um comunicado da companhia aérea, a ligação Luanda-Acra-Luanda terá três frequências semanais, sendo os voos realizados à quarta-feira, sexta-feira e sábado.

"Esta nova rota vem responder às necessidades do segmento corporativo, sendo que a TAAG passa a disponibilizar uma ligação entre o Gana e a África do Sul - com escala em Luanda - capitalizando o fluxo de passageiros existente entre a região oeste e o sul do continente africano", refere o documento.

A rota Luanda-Durban-Luanda terá igualmente três frequências semanais, sendo os voos realizados à terça-feira, quinta-feira e sábado.

Com esta ligação a TAAG passa a cobrir três cidades-chave da África do Sul: Joanesburgo, Cape Town e Durban, destinos que, segundo a companhia, "são bastante atractivos para fins de turismo e a TAAG vê assim reforçada o seu posicionamento como uma companhia de eleição, capaz de ligar a África do Sul, uma das maiores economias do continente, com os demais destinos de África, Europa e Américas operados pela TAAG, potencializando a escala em Luanda".

Estas novas rotas de Acra e Durban serão operadas por uma aeronave modelo Boeing 737-700NG com capacidade para 120 passageiros, 12 em classe executiva e 108 em classe económica. Com a inauguração destas rotas a TAAG passa a oferecer 14 destinos internacionais: Lisboa, Madrid, São Paulo, Havana, Cape Town, Joanesburgo, Durban, Acra, Windhoek, Maputo, Kinshasa, Lagos, São Tomé, contabilizando Luanda.

No sentido de fomentar a preferência de clientes pela TAAG e levar novos segmentos da população a aderir ao transporte aéreo, a TAAG tem estado a promover uma campanha de promoção em 50% no preço de bilhetes para todos os destinos internacionais e nacionais (excepto Cabinda), explica a companhia, acrescentando que a iniciativa é válida até 2 de Novembro de 2022 e para viagens compreendidas no período de 24 de Outubro de 2022 até 30 de Setembro de 2023.