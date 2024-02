Sem o conhecimento do proprietário, um homem vendeu dez viaturas de um amigo, que lhe entregou os automóveis para os pôr a render numa empresa de táxi privado, no município do Talatona, em Luanda.

O acusado recebeu, no ano passado, os dez carros de marca Suzuki, modelos Alto e Spresso, garantindo ao dono um pagamento de 10 milhões de kwanzas por mês, o que nunca veio a acontecer, soube o Novo Jornal junto das autoridades.

Passado algum tempo, o proprietário foi ter com o seu amigo para recuperar os veículos e o acusado comunicou-lhe que tinham sido roubados e levados para a província de Malanje. Para acalmar o amigo, o acusado disse-lhe que já tinha uma equipa operativa devidamente formada para viajar a Malanje em busca dos carros, mas, para o efeito, o lesado teria de desembolsar 600 mil kwanzas para sustentar os custos operacionais.

O homem, que queria recuperar as viaturas de imediato, não hesitou e deu o dinheiro, confiando mais uma vez no seu amigo, que, após receber os valores, ficou incontactável.

Quando o homem se apercebeu que foi vítima de uma burla, fez uma participação à direcção municipal do Talatona do Servido de Investigação Criminal (SIC) e os efectivos começaram a investigar o caso que culminou com a localização e detenção do implicado.

No decurso da operação foram ainda recuperados oito dos dez veículos que já tinham sido comercializados pelo infractor num valor entre cinco e 10 milhões de kwanzas.

Das investigações feitas pelo SIC, apurou-se que o detido já esteve envolvido em várias acções ilícitas e não é a primeira vez que ele burla alguém. O indivíduo encontra-se detido e será presente ao juiz de garantia para responder pelos crimes de abuso de confiança e furto de viaturas.