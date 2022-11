Complexo Hospitalar de Doença Cardiopulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (ex- Sanatório), Hospital Central do Lubango e Maria Pia destacam-se entre as unidades onde se realizam cirurgias complexas. Médicos não têm dúvidas de que se pode fazer mais.

Nos últimos anos, um pouco por todo o País, o sector da Saúde vem marcando "passos largos" no que toca à realização de cirurgias de grande complexidade [procedimentos cirúrgicos realizados em pacientes delicados em locais muitas vezes desafiadores], as quais, até bem pouco tempo, obrigavam a que os doentes tivessem de ser transferidos para o exterior com custos elevados.

Clínicas privadas ou hospitais públicos, com destaque para o Américo Boavida, Complexo Hospitalar de Doença Cardiopulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, ex-Sanatório, Hospital Central do Lubango e Josina Machel "Maria Pia", são os que se destacam, com sucesso, à remoção de tumores gingantes, alguns pesando mais de 20 quilos, em diferentes partes do corpo, como face, mandíbulas, barriga e pescoço. Destas proezas, constam ainda cirurgias maxilo-faciais, cardiovasculares e de correcção.

