A Luanda Antena Comercial (LAC) assinala, neste domingo, 25, 30 anos de existência. Mais do que uma rádio, mais do que um espaço de criação e produção de informação e de conteúdos temáticos, é um lugar de afirmação de afectos e de aprofundamento de relações. Uma rádio que tem Luanda no nome, mas que tem o seu nome e audiência para lá das fronteiras da capital. Uma rádio em que os ouvintes não têm uma posição passiva, acabando envolvidos numa interessante dinâmica comunicacional que os leva a ter uma participação activa. A L.A.T.A. (Liga dos Amigos do Táxi Amarelo) é um bom exemplo disso. Uma rádio que se vai reinventado, se adaptando no tempo e que, passados 30 anos, ainda podemos alto e em bom som dizer: Está tudo LAC!