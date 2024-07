O Tribunal Supremo (TS) marcou para esta quarta-feira, 2, a leitura do acórdão do julgamento do ex- embaixador de Angola na Etiópia, Arcanjo do Nascimento, que é julgado desde o mês de Dezembro na câmara criminal do (TS), sob acusação de se ter apropriado ilegalmente de mais de cinco milhões de dólares da embaixada, durante o tempo em que ocupou o cargo.

Inicialmente, a leitura do acórdão esteve agendado para o dia 28 de Junho, na sala de julgamento do Tribunal Supremo, mas foi adiada para a próximo quinta-feira,4, mas, por razões de agenda do tribunal, decidiu-se antecipar para amanhã o fim do julgamento.

Fontes do Tribunal Supremo avançaram ao Novo Jornal que devido à tomada de posse na quinta-feira dos novos 183 juízes de direito, como noticiou esta segunda-feira o NJ, em que todos os venerandos juízes devem estar presentes, foi antecipada para amanhã a leitura do acórdão do julgamento do embaixador.

O diplomata é acusado de se apropriar, para benefício próprio, de mais de cinco milhões de dólares, dos milhões dados pelo Estado para a construção de três edifícios da Embaixada de Angola em Adis Abeba.

Segundo a acusação, o acusado terá recebido do Estado, nas contas da embaixada, através do Ministério das Finanças, em 2014, o total de 24,6 milhões de dólares para a construção de dois edifícios para a embaixada.

Conta a acusação que o então embaixador adquiriu terrenos e contratou empresas de construção para as obras dos edifícios, aproveitando esses momentos para realizar as operações indevidas.