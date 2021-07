A Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Uíge, decretou a prisão preventiva para o chefe de secção da administração municipal do Puri, acusado do desvio de bens públicos, informou ao Novo Jornal fonte judicial.

O suspeito foi esta segunda-feira,26, ouvido em primeiro interrogatório judicial pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva, e conduzido para a cadeia da comarca do Congo.

Após a detenção do funcionário público, de 34 anos, o SIC-Uíge, através do departamento municipal de investigação criminal, realizou dezenas de buscas na residência do acusado e dos seus familiares, que, entretanto, culminou com a apreensão de um gerador da central térmica do Puri e alguns bens desviado pelo acusado.

De acordo com a fonte judicial as autoridades recuperaram também mais de nove mil litros de combustível e diversos produtos e meios fornecidos pela Empresa Pública de Produção de Electricidade (Prodel).