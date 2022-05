De acordo com o último relatório de segurança pública, com dados de 29 de Abril a 04 de Maio, tornado público pelo Comando Geral da Polícia Nacional, no âmbito da "Operação Transparência", 496 suspeitos foram detidos pela presumível autoria de 26 homicídios, 116 por roubo e 30 por agressões sexuais em diversos pontos do País.

Das acções operativas realizadas, foram apreendidas 47 armas de fogo de diversos calibres, em várias províncias, com destaque para Luanda, com 20, Zaire com seis, Huíla quatro, Benguela e Kwanza-Norte com 3 cada, Huambo duas, Bengo, Lunda Norte, e Kuando Kubango com uma cada. Por outro lado, foram apreendidas 19 viaturas, 27 motorizadas, 100,7 kg de liamba e recuperadas três viaturas e uma arma de fogo.

No domínio da protecção das fronteiras terrestres e marítimas, foram detidos 3.393 cidadãos, destes, 2.292 são congoleses democratas (acompanhados com 92 crianças), 13 são namibianos, quatro são zambianos e 1.084 são cidadãos nacionais em companhia de 75 crianças, por contrabando de combustível, pesca ilegal e contrabando de mercadorias não declaradas.

A PN salientou que os seus efectivos em serviços de patrulhamento procederam à apreensão de 89 pedras de diamante e valores monetários na ordem dos 928,7 mil Kwanzas nas províncias da Lunda Norte, Kuando Kubango e Kwanza-Sul, tendo sido detidos 165 cidadãos, a maioria da Republica Democrática do Congo.