O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Banco de Fomento Angola (BFA) juntaram esforços para combater a desnutrição aguda e crónica na província do Bié através da prevenção que incide essencialmente sobre crianças com menos de cinco anos.

As duas instituições assinaram hoje um acordo onde estabelecem as condições desta parceria que incide sobre o município do Cunhinga, na província do Bié, ao longo de 12 meses.

Este projecto, segundo um comunicado enviado ao Novo Jornal, "prevê a melhoria da qualidade da assistência prestada à mulher durante a gravidez, pós-parto e no decorrer do crescimento da criança, assim como, o reforço na qualificação de todos os profissionais de saúde da unidade sanitária do Cunhinga, principalmente os técnicos de saúde reprodutiva e de nutrição".

Compete ao BFA, o maior banco privado angolano, financiar o projecto em cerca de 256 milhões Kz e o UNICEF fica com a responsabilidade da sua implementação, com o apoio das autoridades locais.