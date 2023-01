UNICEF Angola apela a um financiamento de 33 milhões USD para responder às necessidades humanitárias de mais de 1,5 milhão de pessoas no País neste ano. A organização explica que mais de metade do financiamento será canalizada para programas de nutrição.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Angola precisa de 33 milhões de dólares (mais de 16,6 mil milhões Kz) para a implementação de programas de resposta humanitária que visem atender às "necessidades urgentes" de mais de 1,5 milhões de pessoas em 2023 - incluindo crianças, mulheres e pessoas com deficiência - afectadas pela seca, insegurança alimentar e nutricional, insegurança hídrica e choques económicos.

O apelo consta do documento Acção Humanitária para Crianças para 2023, a que o Novo Jornal teve acesso. De acordo com o programa para este ano, a implementação da resposta humanitária prevê atender 841 mil crianças (25.200 crianças com deficiência) e mais de 342 mil mulheres e será realizada por meio de intervenções nas áreas de nutrição, saúde, VIH/SIDA, educação, saneamento, higiene e protecção infantil, incluindo áreas transversais para a mudança social e de comportamento, como a violência de género, prevenção da exploração e abuso sexual.

Segundo apurou o NJ, mais de metade da verba que se precisa, mais de 17,6 milhões USD, será aplicada em programas ligados à nutrição. Ao passo que, outra parte, seis milhões USD, será canalizada para a água, higiene e saneamento; 4,5 milhões USD para acções de saúde e VIH/Sida; três milhões USD para a educação; um milhão USD para a protecção à criança e o outros 850 mil USD para outras acções multissectoriais.

