O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vai distribuir, entre o final deste ano e Julho 2023, cerca de 12.600 caixas de alimento terapêutico para o tratamento da desnutrição aguda severa no sul do País, o que poderá salvar mais de 12 mil crianças menores de cinco anos.

Segundo um comunicado da agência das Nações Unidas, a Direcção de Protecção Civil e Ajuda Humanitária da União Europeia (ECHO) disponibilizou mais 2 milhões de euros ao UNICEF para reforçar o tratamento urgente das crianças afectadas pela desnutrição severa.

No documento, o UNICEF informa que está a trabalhar com as autoridades das províncias de Benguela, Kuando Kubango, Cunene, Huíla, Luanda e Namibe para fornecer serviços nutricionais essenciais de qualidade para mais de 20 mil crianças menores de cinco anos de idade, afectadas pela desnutrição aguda severa.

Esta acção é suportada pela União Europeia, que até à data já disponibilizou um total de 3 milhões de euros como parte do seu compromisso com o combate aos efeitos da seca no sul do país, refere o comunicado, acrescentando que a primeira parte deste valor foi disponibilizada em Julho do ano passado e a segunda, equivalente a 2 milhões de euros, em Abril de 2022.

Estes fundos servirão também, segundo o UNICEF, para apoiar a formação de profissionais de saúde para o aumento de conhecimento sobre o protocolo nacional de gestão integrada da desnutrição aguda nessas províncias, para que 200 profissionais de saúde reforcem as suas capacidades de gestão dos casos de desnutrição e as equipas indicadas para actividades de nutrição dominem totalmente as práticas para o cuidado adequado de crianças.

Os fundos terão ainda como destino o reforço das actividades nas comunidades através da formação de 3.800 mães e cuidadores de crianças que receberão instruções sobre como medir a circunferência do braço das crianças, técnica que pode ajudar a diagnosticar atempadamente os casos de desnutrição, de acordo com a organização.

"O diagnóstico imediato de desnutrição ajuda a garantir que as crianças recebam tratamento adequado antes que a situação se agrave", acrescenta.

Quase metade das mortes de crianças menores de cinco anos registadas em todo o mundo são atribuídas à desnutrição que coloca as crianças em maior risco de morrer de infecções comuns, aumenta a frequência e a gravidade de tais infecções e atrasa a recuperação.