O Serviço de Investigação Criminal e as Polícia Nacional detiveram, no município de Viana, Luanda, quatro Inspectores da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) por extorquirem cinco milhões de kwanzas a um comerciante.

Segundo o porta-voz do SIC, superintendente-chefe de investigação criminal Manuel Halaiwa, a detenção foi resultado de um trabalho de inteligência criminal por intermédio de denúncias apresentadas, que davam conta da extorsão de determinados comerciantes em Viana.

Os quatro Inspectores da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar foram apresentados hoje, 8 , às 8:30, na sede do SIC em Cacuaco e serão responsabilizados pelo crime cometido.

O Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC esclarece ainda que a operação realizada no município de Viana enquadra-se no âmbito do combate à criminalidade e prevenção no seio dos órgãos de Defesa e Segurança do país.