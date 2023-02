Segundo a companhia, a aeronave partiu de Luanda para Windhoek completamente funcional, mas nas verificações de controlo para a viagem de regresso Windhoek-Luanda, a equipa detectou que as luzes de navegação (localizadas nas asas da aeronave) não estavam a corresponder por alguma razão imputável ao sistema eléctrico.

Sendo as luzes de navegação um item obrigatório para a realização de voos noturnos, como era o caso específico do horário de vôo do serviço Windhoek-Luanda, por serem essenciais para que uma aeronave consiga determinar a presença de outra aeronave no mesmo espaço aéreo, e sendo um requisito de segurança obrigatório para voos nocturnos, os passageiros foram devidamente informados sobre o cancelamento do vôo, tendo sido garantida a sua acomodação em hotel e lugares no vôo para esta quarta-feira, operado pela mesma aeronave, mas em horário diurno.

Esta terça-feira foram publicados nas redes sociais vários testemunhos de passageiros, pouco depois de a TAAG, a instantes do início do embarque, ter decidido cancelar a viagem, alegando que o avião não poderia voar à noite por falta de iluminação.