A Polícia Fiscal do Zaire apreendeu quatro embarcações que transportavam ilegalmente diversos produtos alimentares e petrolíferos para serem vendidos na República Democrática do Congo (RDC).

A informação foi avançada pelo porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Província do Zaire da Polícia Nacional, Luís Bernardo, que informou que estas apreensões aconteceram no fim-de-semana.

Durante a operação realizada no município do Soyo foram detidos 15 tripulantes que se encontravam em alto mar, no canal fluvial de Santo António, com uma grande quantidade de vários bens alimentares, cujo fim último seria o comércio na RDC.

Ainda no Soyo, mas numa outra acção, esclarece Luís Bernardo, um homem foi detido no posto aduaneiro do Manuel António com 136 caixas de massa alimentar.

"O indivíduo foi surpreendido com a mercadoria na margem do rio, quando aguardava por uma canoa que seguiria para o Congo", contou.

Em Mbanza Kongo, na localidade da Pedra 1, foram apreendidos 500 litros de gasóleo distribuídos em 20 bidões de 25 litros, que estavam parados no ponto, enquanto o proprietário esperava pelo transporte que ia carregá-los para a RDC.