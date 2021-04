O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta sexta-feira a detenção de quatro elementos, com idades entre os 20 e os 26 anos, por sobre eles recaírem fortes indícios da prática dos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado, concorridos com roubo agravado, furto e dano, no dia 18 do mês passado, de que resultou a morte de um Tenente das Forças Armadas Angolanas (FAA), no município do Soyo, província do Zaire.

Na origem da investigação estão dois assaltos à mão armada, no passado mês de Abril, dos quais resultou a morte de um oficial das FAA: Arão Catumbela Alberto, tenente do Exército Nacional, colocado na 20° Brigada de Infantaria Motorizada (BIM), que estava desaparecido há mais de uma semana, na data dos factos.

De acordo com o porta-voz do Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional (PN), Luís Bernardo, Arão Catumbela Alberto foi assassinado à pancada na via pública no dia 18 do mês passado, no município do Soyo.

O responsável disse que a investigação do SIC-Zaire, em colaboração com a Polícia Nacional, permitiu identificar e relacionar os autores do crime com um conjunto de outros roubos, praticados entre Janeiro e Fevereiro do corrente ano, no município do Soyo.

"Os seis elementos já foram ouvidos pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Zaire e estão agora em prisão preventiva no estabelecimento penitenciário do Zaire, aguardando o julgamento", atestou.