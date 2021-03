Zaire: Tenente das FAA encontrado morto num matagal - Investigação do SIC aponta para crime de homicídio qualificado por espancamento

Um homem foi encontrado esta segunda-feira, 22, morto, caído num matagal, nos arredores do bairro Paróquia, na zona do Ambuila, com evidências de que se tratou de homicídio qualificado por espancamento, informou ao Novo Jornal fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Zaire.