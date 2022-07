PN deteve homem quando vandalizava as bandeiras da República e do MPLA - Suspeito vai a julgamento sumário por desrespeito ao luto nacional em memória de JES

A Polícia Nacional (PN) deteve um homem por vandalizar as bandeiras da República e do partido MPLA, na via pública, no bairro da Frescura, distrito do Rocha Pinto, em Luanda, anunciou esta segunda-feira, 11, o Comando Provincial de Luanda da PN.