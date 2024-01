A exoneração de Ângelo da Veiga Tavares (AVT) do cargo de inspector-geral da Administração do Estado, seis meses após a sua nomeação, é um sinal de que temos uma Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) da "pimpa", para "inglês ver", ou do chamado "bungle bang". AVT percebeu que os actuais "Iluminados do Kafocolo" têm mais apetite e que são mais ambiciosos do que os "Marimbondos" que combateram e afastaram do poder. A "mamata" hoje é ainda maior do que antes e que a IGAE deve ter uma postura angelical para não mexer com interesses palacianos e partidários.