Morreu o jornalista desportivo Amândio Clemente

Morreu hoje, em Luanda, no Hospital Municipal de Cacuaco, vítima de doença, o jornalista Amândio Clemente. Editor da secção de desporto do Novo Jornal desde finais de 2023, Clemente iniciou a sua carreira profissional em 1993, no Jornal de Angola, onde durante muitos anos exerceu também o cargo de editor de desporto.