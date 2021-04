Governo acrescenta cinco empresas à lista de privatizações e aprova estratégia para venda do grupo Zahara (Kero) este ano - PROPRIV já arrecadou 380 mil milhões Kz

A Comissão Nacional Interministerial responsável pela implementação do Programa de Privatizações (CNI-PROPRIV) incluiu mais cinco empresas na lista de privatizações, incluindo a Damer Gráficas, a maior gráfica do País, e aprovou estratégia de venda do Grupo Zahara, que detém a rede supermercados Kero.