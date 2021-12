O leilão em bolsa do Banco de Comércio e Indústria (BCI) tem início no dia 17 de Dezembro, às 9H30, através de uma plataforma da Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA).

Segundo a BODIVA, este será o primeiro leilão a ser realizado no País para a privatização de um banco comercial, no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV), levado a cabo pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE).

Esta sessão vai ser realizada pela plataforma de leilão electrónico com uma duração inicial de 30 minutos, que poderá ser acompanhada no site www.bodiva.ao/sala-virtual.

"De salientar que o leilão é o passo culminar do processo de privatização do BCI, no âmbito do PROPRIV, e tem como objectivo a descoberta da melhor oferta e do candidato vencedor, previamente qualificado", refere a BODIVA.

Os candidatos vão apresentar as suas ofertas para as 100 mil acções do BCI durante a sessão em que o accionista será representado pelo IGAPE. O consultor financeiro é Standard Bank de Angola .

As propostas de compra são apresentadas em preço unitário por acção para a totalidade das acções representativas do capital social do BCI. A proposta de compra inicial estará no valor de 150.000 Kz por acção, com o fecho do leilão previsto para logo que seja encontrado o melhor preço de compra.

O resultado será publicado imediatamente na plataforma de leilão electrónico da BODIVA e no site.

De lembrar que, tal como o Novo Jornal avançou, o Presidente da República autorizou a privatização do BCI, pelo procedimento de leilão em bolsa "direccionado a candidatos especialmente qualificados".

A privatização do BCI, um banco comercial com 100 por cento de capitais públicos, tendo na sua estrutura accionista o Estado Angolano, Sonangol, Endiama, ENSA, TCUL, Porto de Luanda, TAAG, e Angola Telecom, é justificada pela "necessidade de se proceder à privatização das acções representativas do capital social do Estado no Banco de Comércio e Indústria, integrado no PROPRIV".