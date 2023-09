Nos últimos cincos anos, a companhia de bandeira angolana aplicou 5 milhões de dólares em serviços de consultoria e auditoria, tendo sido gastos 47% do montante no ano passado. Já em salários e outras remunerações, TAAG injectou 54 milhões USD em 2022.

No exercício económico 2022, a TAAG - Linhas Aéreas de Angola gastou com serviços de consultoria e auditoria 1,9 mil milhões de kwanzas, equivalentes a 2,3 milhões de dólares, à luz da taxa média de câmbio actual do Banco Nacional de Angola_(BNA), apreciou o Novo Jornal o relatório e contas da companhia de bandeira nacional.

Dados publicados pelo Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) e consultados pelo Novo Jornal apontam que, nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022, a companhia aérea de bandeira nacional aplicou em consultoria e auditoria um total de 4,1 mil milhões Kz, cerca de 5 milhões de dólares, sendo que, os 2,3 mil milhões Kz injectados em 2022 foi o montante mais alto, correspondendo a 47% do valor global.

Se, por um lado, entre as datas apreciadas o ano de 2022 foi o período em que a TAAG mais gastou em consultoria e auditoria, nota-se, também, que 2019 foi o ano que a operadora detida pelo Estado menos teve despesa neste sentido, tendo sido gastos 282,9 milhões de kwanzas (342,9 mil dólares).

No entanto, o valor desembolsado para os consultores e auditores no ano passado está acima do acumulado de três exercícios no que diz respeito ao mesmo tipo de despesa.

Dito doutro modo, mesmo juntando os gastos com consultoria e auditoria nos anos 2018, 2020 e 2021, que totalizam 1,8 mil milhões Kz (2,3 milhões de dólares), o aplicado em 2022 continua a representar o maior gasto dos últimos cinco anos, ficando 77 milhões Kz acima em comparação com o agregado dos três anos citados.

No ano 2021, o segundo maior gasto em despesa em serviços de consultoria e auditoria, a TAAG desembolsou 813,6 milhões Kz (986,2 mil dólares), correspondendo a 20% do total gasto durante os cinco anos.

Em 2018, por exemplo, a companhia área de bandeira angolana aplicou em consultoria e auditoria 322,1 milhões Kz (390 mil dólares), enquanto em 2020 injectou 739,6 milhões Kz (896,6 mil dólares).

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/