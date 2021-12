O arcebispo emérito de Cape Town, Desmond Tuto, o histórico bispo sul-africano que se notabilizou na defesa dos Direitos Humanos e contra o regime racista do apartheid, e que morreu no Domingo, aos 90 anos de idade, vai ter o seu funeral no próximo Sábado.

O local escolhido pelas autoridades religiosas e políticas, de acordo com a família, para as cerimónias fúnebres é a Catedral de São Jorge, na Cidade do Cabo - Cape Town, que foi a histórica paróquia de Tuto, que morreu aos 90 anos, no Domingo.

A informação foi avançada pela Fundação que o próprio criou, abrindo uma semana de luto na qual vão ser feitos os preparativos para esse momento em que o país, a África e o mundo se vão despedir de uma das figuras icónicas do século XX que, ao lado de Nelson Mandela, foi o rosto da luta contra o regime racista que vigorou na África do Sul de 1948 até 1994, aquando das eleições que levaram Mandela ao cargo de Presidente.

Desmond Tuto, Prémio Nobel da Paz em 1984 pela sua defesa dos Direitos Humanos numa África do Sul mergulhada no hediondo regime racista e que só daí a 10 anos veria o fim do apartheid.

O arcebispo emérito de Cape Town, anglicano, lutava há três décadas contra um cancro na próstata.