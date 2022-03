O conflito na Ucrânia, iniciado com a invasão do país pelas forças russas a 24 de Fevereiro, entra hoje, 17 de Março, na sua 4ª semana e, quando se adivinhava um acelerar das negociações de paz, depois de as partes terem, na quarta-feira, vindo dizer ao mundo que estavam à beira de um acordo, eis que do outro lado do mundo chega uma "bomba verbal" que pode atrasar o calar das armas: O Presidente dos EUA chamou a Vladimir Putin "criminoso de guerra". Um encontro entre o senhor do Kremlin e o lider ucraniano pode ser a solução, mas, para já, é apenas uma possibilidade em cima da mesa.

O Kremlin já disse que chamar "criminoso de guerra" a Vladimir Putin é "absolutamente inaceitável" mas ainda não deu uma resposta à altura, embora o antigo Presidente e ex-primeiro-ministro da Rússia, Dmitry Medvedev, actual responsável pelo Conselho de Segurança Nacional da Rússia e um dos mais próximos aliados do Presidente, já tenha vindo dar um ar do que pode estar para vir: "A Rússia tem o poder para colocar os seus inimigos, liderados pelos EUA, no seu lugar".

Mas Medvedev, que é um dos homens com mais acesso a Putin, foi ainda mais longe ao garantir que Moscovo "vai fazer desmoronar o plano do ocidente para fazer ajoelhar a Rússia" e disse, sem duplas interpretações, que o seu país "tem o poder de fazer soçobrar todos os planos dos seus inimigos" desenhados para o fragilizar.

Estas palavras não são o que o mundo que anseia por um desanuviamento na fricção que está a gerar uma das maiores tragédias humanitárias na Europa desde o fim da II Guerra Mundial, com mais de 3 milhões de refugiados, milhares de mortos e feridos entre civis e militares, e um restart da crise económica global gerada pela Covid-19 que se esfumava, estava à espera de ouvir, especialmente quando os sinais emitidos pelos dois lados quanto às negociações em curso eram, e são (?), auspiciosos.

Depois de mais um momento galvanizante no Congresso dos Estados Unidos da América, onde Volodymyr Zelensky voltou a discursar por videoconferência, e onde a líder da câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, o apresentou com as palavras de ordem da resistência à invasão russa, "Slava Ukraini - Glória à Ucrânia" pedindo aos congressistas que o louvassem de pé, a posição de Kiev endureceu claramente na mesa das negociações.

A paz pode ser um ricochete desta guerra?!

Na quarta-feira, ao final do dia, recorde-se, os media internacionais avançaram, como o Novo Jornal já tinha perspectivado aqui, uma evolução firme nas negociações, ao ponto de o Financial Times ter mesmo divulgado uma lista de 15 pontos com as posições gerais ali definidas, faltando apenas afinar os detalhes, mas tudo parece ter voltado, se não à estaca zero, pelo menos uns degraus abaixo na caminhada para a paz, a partir das palavras de Joe Biden que, ao mesmo tempo que chamava "criminoso de guerra" a Putin, prometia à Ucrânia mais armas e mais apoio financeiro para manter a guerra contra a Rússia.

E Zelensky não se fez rogado e espetou mais uma estaca no coração das negociações ao avançar, face ao renovado apoio de Washington, que exige que a Rússia aceite "o princípio da integralidade territorial" do seu país quando se sabe que Moscovo já disse que não aceite sequer discutir a questão da Crimeia, que anexou, após referendo, em 2014, bem como as duas repúblicas do Donbass, Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, que Moscovo reconheceu dias antes de lançar a invasão. Esta nova posição do líder ucraniano surge horas depois de er elogiado a Rússia por estar a apresentar propostas "mais realistas".

Alguns analistas assumem mesmo que este ponto, se não for parte da estratégia negocial de Kiev, de exigir muito para, no fim, obter o que pretende, pode ser ainda mais difícil de ultrapassar que a questão até aqui considerada a mais decisiva, que é a neutralidade ucraniana mantendo-se fora da NATO, tendo, para isso, de avançar para uma revisão da Constituição, que desde 2019 impõe que o pais integre tanto a NATO como a União Europeia.

Isto, ao mesmo tempo que Zelensky mantém no ar o pedido, persistente, aos EUA, que lideram, de facto, a NATO, para que esta aliança militar garanta uma zona de exclusão aérea sobre os céus da Ucrânia, apesar de Joe Biden e Putin já terem deixado claro que se isso vier a suceder, será o primeiro acto da III Guerra Mundial, que será impossível de manter na forma convencional evoluindo segura e rapidamente para o nuclear.

E a questão do nuclear pode ser o "ricochete" desta guerra e do qual ninguém quer ser vítima. No limite, se as coisas azedarem, como alguns especialistas militares temem que possa vir a suceder, se o conflito durar mais que o "razoável", a questão do nuclear será decisiva para acalmar os ânimos... quanto mais não seja, porque esse passo pode muito bem ser o último da Humanidade tal como a conhecemos.

E as negociações...

... não estão paradas apesar destas "provocações" e do do avanço das colunas militares russas na vasta região oriental da Ucrânia, ocupando ou cercando as suas principais cidades, desde logo as duas maiores, Kiev, a capital, a norte, e Kharkiv, no leste, e ainda Mariupol e Kherson, essenciais no acesso ao Mar Negro e Mar de Azov, no sul-Sudeste, estando já às portas da emblemática Odessa, a grande cidade ucraniana e o grande porto marítimo, com acesso ao Mar Negro.

Ao contrário do que a maior parte dos media está a avançar, dificilmente as forças de Moscovo tratarão Odessa como as restantes cidades devido ao carregado simbolismo histórico que esta urbe transporta, sendo disso um bom exemplo, mas nem de perto nem de longe o único, a sua "metafórica" escadaria onde Sergei Eisenstein, em 1925, realizou uma das mais icónicas sequências cinematográficas, ao serviço da propaganda Soviética, dentro do filme igualmente simbólico, "O Couraçado Potemkin", que estava acostado no porto da cidade, nas quais o povo (os marinheiros) se rebela contra a tirania (os oficiais), travando-se naquela escadaria uma das batalhas mais metaforicamente sensíveis, à qual o Kremlin não deixará, seguramente, de prestar atenção por causa do potencial aproveitamento propagandístico que Kiev e o ocidente poderá fazer face a um eventual ataque russo destrutivo a esta cidade.

Porém, no terreno onde se desenrola o conflito, o braço de ferro tende a mostrar-se num impasse, seja porque a resistência ucraniana, com um forte apoio em armamento dos países da NATO, emerge como substancialmente mais férrea que os russo esperariam, seja porque as forças russas estão, como alguns especialistas em tácticas militares admitem, em stand by, com o cerco sólido às cidades, a ver como decorrem as conversas à mesa das negociações, ao mesmo tempo que desgastam as forças opositoras devido à impossibilidade de reabastecimento.

O turbilhão diplomático avança, apesar de tudo...

Enquanto, na frente de batalha, avanços e recos marcam os dias, nos corredores diplomáticos o frenesi parece ser cada vez maior e em muitas chancelarias europeias não se apagam as luzes há muito tempo, adivinhando-se que o café é servido abundantemente.~

Já hoje, depois de na quarta-feira ter ido a Moscovo para se encontrar com o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) turco, Mevlüt Çavusoglu, está hoje em Kiev, para se encontrar com Dmitry Kuleba, o MNE ucraniano, onde estão, também, colocadas uma boa parte das fichas daqueles que apostam em que este conflito acabe.

Por outro lado, nas últimas horas surgiram rumores de que, ao mais alto nível, a Turquia e Israel estão empenhados em criar condições para um encontro entre Putin e Zelensky, o que alguns analistas admitem ser uma saída eficaz para esta guerra, visto que se os dois lideres admitirem tal encontro, não podem correr o risco de dele não sair algo de palpável e sólido para calar as armas.

Enquanto isso, ao mesmo tempo que os Estados Unidos e do Reino Unido parecem estar agora a endurecer posições contra a Rússia, gerando acrescidas dificuldades, especialmente ao parecer estar a aposta de Washington e Londres na fragilização da Rússia através desta guerra ao apoiar militarmente os ucranianos, na União Europeia, as vozes mais aguerridas parecem estar agora menos temerárias, sendo uma das razões, como apontam alguns analistas, os efeitos devastadores na economia europeia desta guerra, desde logo nos produtos alimentares e nos combustíveis, o que já começou a gerar protestos populares incómodos para as lideranças políticas dos 27 países que compõem o bloco europeu.

De França, onde esta questão das repercussões da guerra na economia ganham maior ênfase porque o país vai a eleições nas próximas semanas, o Presidente Emmanuel Macron, que é candidato, tem estado na frente da locomotiva diplomática que procura chegar à paz como destino, tendo mesmo, já esta semana, afirmado estar disponível para voltar a Moscovo e ir a Kiev, se isso for considerado fundamental para resolver esta crise no leste europeu.

O que os analistas da área económica sublinham é que os efeitos da guerra no aumento dos preços das matérias primas, no sector alimentar muito porque Rússia e Ucrânia são dos maiores exportadores de cereais do mundo, bem como de fertilizantes, o que desencadeia uma espécie de "efeito borboleta" em todo o mundo, levando um "bater de asas" no leste europeu a uma "tempestade" no resto do mundo, com especial incidência em África, e ainda por causa do efeito na alta do petróleo e do gás, pela mesma razão, ou seja, a Rússia é um dos três maiores produtores destas matérias primas em todo o mundo.

Zelensky, o cómico, está de volta

Algumas frases ditas por Volodymyr Zelensky podem, numa aligeirada interpretação, fazer lembrar o seu passado de actor cómico, como aquela onde ele, num vídeo divulgado esta semana nas redes sociais, um dos muitos que a sua bem oleada máquina de propaganda realizada diariamente, se dirige ao militares russo dizendo-lhe que se se renderem às forças ucranianas têm uma possibilidade de sobreviver a esta guerra.

E, numa coincidência estranha, quando Zelensky emerge aos olhos do mundo como o herói da resistência contra o agressor, a comédia satírica, o "Servidor Público", que o tornou no mais famoso actor ucraniano das últimas décadas, o que lhe permitiu ser tão popular a ponto de os eleitores acharem que este podia replicar na vida real os feitos do "Presidente" da série humorística, que tem como foco um professor que é eleito Presidente da República devido à sua posição contra a corrupção, a NETFLIX, acaba de anunciar que essa mesma série vai ser reposta nos EUA.

Antes de se ornar Presidente da Ucrânia, Zelensky era produtor de séries de humor "standup", escrevia séries de televisão e filmes divertidos e dava concertos igualmente recheados de "frames" ligeiros e cómicos, embora "Servidor Público" tenha sido, de longe, o seu maior sucesso.

Contexto

A 24 de Fevereiro, depois de semanas de impaciente expectativa, as forças russas iniciaram a invasão da Ucrânia por vários pontos, tendo o Presidente russo dito que se tratava de uma "operação especial", sublinhando que o objectivo não é a ocupação do país vizinho mas sim a sua desmilitarização e assegurar que Kiev não insiste na adesão à NATO, o que Moscovo considera parte das suas garantias vitais de segurança nacional, criticando fortemente o avanço desta organização de defesa para junto das suas fronteiras, agregando os antigos membros do Pacto de Varsóvia, organização que também colapsou com a extinção da URSS.

Moscovo visa ainda garantir o reconhecimento de KIev da soberania russa da Península da Crimeia, integrada na Rússia, depois de um referendo, em 2014, e ainda a independência das duas repúblicas do Donbass, a de Donetsk e de Lugansk, de maioria russófila, que o Kremlin já reconheceu em Fevereiro.

Do lado ucraniano, a visão é totalmente distinta e Putin é acusado de estar a querer reintegrar a Ucrânia na Rússia como forma de reconstruir o "império soviético", que se desmoronou em 1992, com o colapso da União Soviética.

Esta guerra na Ucrânia contou com a condenação generalizada da comunidade internacional, tendo a União Europeia e a NATO assumido a linha da frente da contestação à "operação especial" de Putin, que se materializou através de bombardeamentos das principais cidades, por meio de ataques aéreos, lançamento de misseis de cruzeiro e artilharia pesada, e com volumosas colunas militares a cercarem os grandes centros urbanos do país.

Na reacção, além da resistência ucraniana, Moscovo contou com o maior pacote de sanções aplicadas a um país, que está a causar danos avultados à sua economia, sendo disso exemplo a queda da sua moeda nacional, o rublo, em mais de 60%.

Estas sanções, que já levaram as grandes marcas mundiais a deixar a Rússia, como as 850 lojas da McDonalds, abrangem ainda os seus desportistas, artistas, homens de negócios...

Milhares de mortos e feridos e mais de 3 milhões de refugiados nos países vizinhos da Ucrânia são a parte visível deste desastre humanitário.

