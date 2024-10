Joe Biden já tinha em mãos as consequências devastadoras do "Helene" quando o "Milton" (na foto, visto do espaço) lhe desfolhou a agenda, ameaçando ser ainda pior devido à sua categoria 5, a mais elevada na escala usada para definir a intensidade dos furacões.

Apesar de a resposta às catástrofes naturais ser uma responsabilidade directa dos estados e dos seus governadores, neste caso da Florida, com apoio federal quando necessário, ao Presidente dos EUA é normalmente exigido que se mostre disponível para ajudar, especialmente na fase da reconstrução.

E foi Joe Biden que usou a frase mais pesada para definir o "Milton", cujas consequências, mesmo antes de chegar à Florida, já tinham feito "estragos" em Luanda e em Ramstein, Alemanha, afirmando que "pode ser o mais perigoso de sempre" a atingir o país.

Face a este cenário adivinhável, especialmente dias depois de outro furacão, o "Helene", ter deixado um rasto de mais de 250 mortos e milhares de casas destruídas, um milhão de habitantes deste estado do sudeste americano já saíram rumo a lugares seguros.

Numa demonstração clara de que as alterações climáticas estão a chegar em força e a mostrar a urgência de acção, como o Secretário-Geral da ONU e os cientistas em todo o mundo advertem há muito, o "Milton" formou-se em tempo recorde sobre o Atlântico, surpreendendo, segundo os media norte-americanos, mesmo os meteorologistas especializados.

A surpresa, raramente, ou mesmo nunca vista, veio do facto de este fenómeno meteorológico ter evoluído de uma simples tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em menos de 48 horas, estado previsto chegar a terra já nesta quarta-feira, 09.

E se o "Helene", sendo um furacão "apenas" de categoria 4, deixou a Florida, há menos de duas semanas, devastada, este, ainda com ventos mais fortes, chuvas sem paralelo e uma sucessão de relâmpagos que pode ser única na história destes fenómenos, pode ser, a quem ficar para trás, "impossível de a ele sobreviver", avisou uma autarca da cidade de Sarasota, que está no centro do percurso esperado que o "Milton" faça.

Todos os voos dos aeroportos deste estado foram cancelados hoje, mais de 1500, e as grandes infra-estruturas de entretenimento, como a Walt Disney, foram fechadas, além de apenas erem sido permitidos manter em funcionamento as unidades médicas e de socorro, além dos militares da Guarda Nacional dos EUA.