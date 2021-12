A Comissão de Reconciliação e Reparação (TRCC, sigla em einglês) da Gâmbia, que tem como objectivo investigar e analisar os crimes cometidos ao longo dos 22 anos de governação do antigo ditador Yahya Jammeh acaba de recomendar que este seja julgado por um tribnal internacional.

Num relatório divulgado nas últimas horas, em Banjul, capital da Gâmbia, um pequeno país da África Ocidental, "entalado" em território senegalês, a TRCC explica que esta decisão resulta da audição de centenas de testemunhas entre 2019 e 2021.

Entre esses depoimentos, a Comissão, segundo estão a noticiar as agências internacionais, sublinha as evidências de mortes repetidas às mãos de esquadrões criados para o efeito sob a égide de Jammeh (na foto), um antigo militar que governou com mão de ferro a Gâmbia entre 1994 e 2017.

Como o Novo Jornal acompanhou na altura, mesmo com eleições onde perdeu claramente o poder paras Adama Barrow, Jammeh ainda tentou, em 2016, prolongar o seu reinado através de manobras dilatórias e ameaça de intervenção de parte do exército que lhe continuava leal.

Mas foi a pronta intervenção da CEDEAO, a comunidade de países da África Ocidental, que ameaçou com uma intervenção militar de larga escala e chegou a ter um forte contingente nas suas fronteiras, especialmente senegaleses, que levou Jammeh a ceder, embora não sem antes ter ameaçado transformar a Gâmbia num cemitério de solados estrangeiros.