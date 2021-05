Depois de o vulcão Nyiragongo, na província congolesa (RDC) do Kivu Norte, ter explodido no passado Sábado e obrigado milhares de pessoas a deixar as suas casas devido ao rio de lava que se soltou das suas entranhas, agora o risco de novas erupções voltou, mas desta feita devido à descoberta de perigosos lençóis de lava que se encontram sob a cidade de Goma e sob o lago Kivu.

Devido a esta explosiva descoberta, as autoridades locais impuseram uma nova evacuação parcial da cidade de Goma, a capital da província do Kivu Norte, no leste da RDC, habitada por mais de 2 milhões de pessoas, localizada nas margens do Lago Kivu.

Segundo revelaram as autoridades militares, que desde há três semanas mandam na província devido à imposição do estado de sítio pelo Governo de Kinshasa no âmbito do combate às guerrilhas que infestam a região, esta ordem de evacuação resulta de informações fornecidas pelos cientistas que monitorizam o vulcão Nyiragongo, um dos mais activos da região dos Grandes Lagos.

Segundo estas informações, parte da cidade de Goma e do Lago Kivu estão actualmente sob um lençol de magma que o vulcão foi libertando através do subsolo, o que coloca em risco as milhares de pessoas e os seus bens que se encontram nas áreas dadas agora como perigosas.

A evacuação começou já hoje, 27 de Maio, de manhã, face ao risco de iminente erupção a partir destas camadas de magna incandescente sob a cidade e sob as águas do lago e já não a partir do cone vulcânico, como sucedeu no fim-de-semana passado.

Esta evacuação surgiu depois de terem sido detectadas deformações no solo nalgumas áreas da cidade de Goma que se prolongam para as margens e para o leito do Lago Kivu.

Como o Novo Jornal noticiou, a erupção de Sábado para Domingo últimos, um rio de lava incandescente varreu parte dos subúrbios de Goma, destruindo centenas de habitações, havendo, pelo menos 20 mortos conformados e dezenas de pessoas ainda por aparecerem.