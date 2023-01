Esta é a história de um jornal que representa o melhor do jornalismo que faz em Angola e que, ao longo dos seus 15 anos de existência, tem dado uma notável contribuição para a afirmação da democracia através de um jornalismo sério, profissional, feito com rigor, isenção e credibilidade. Um jornal que se notabiliza pelo jornalismo livre, independente, plural e na incessante busca da verdade.

"O Novo Jornal foi concebido para ser um semanário para marcar a diferença no panorama jornalístico angolano", revela o jornalista Victor Silva, o primeiro director desse órgão. Um jornal amado e odiado em que aqueles que o odeiam reconhecem nele virtudes e os que o amam também lhe apontam defeitos. O jornal que "nasceu semanário, mas o online fez dele um diário", como bem frisa aqui a colega Isabel Bordalo. Este é o Tal Jornal.

A 25 de Janeiro de 2008, entrava em circulação o primeiro número do Novo Jornal. Hoje são já passados 15 anos e temos uma edição comemorativa da data, uma edição com história e para a História. O NJ é um jornal que se mantém fiel ao seu estatuto editorial e que continua a afirmar o bom jornalismo. Um jornal que se mantém firme a "retratar a realidade e a promover o necessário debate plural", como foi definido há mais de 15 anos por um dos seus principais mentores e que nos honra com um testemunho nesta edição especial, falo do Dr. Hélder Bataglia. Ao Dr. Hélder Bataglia, Dr. Eugénio Neto e Dr. Álvaro Sobrinho, deixamos aqui uma merecida e singela homenagem, por terem sido os precursores de um projecto inovador e de grande qualidade editorial e de que hoje Angola e os angolanos se orgulham.

É, também, marcante e memorável ler os testemunhos deixados por profissionais que passaram por este jornal. Profissionais que deram o seu contributo em diferentes fases da história do NJ e cujos testemunhos não só nos ajudam a compreender o caminho percorrido e que nos permitem afirmar que a paixão pelo NJ é uma paixão para toda a vida. Parabéns a todos os que fizeram e que fazem parte da história do NJ!

O NJ é um jornal que tem prestado um grande serviço à democracia e à afirmação do Estado Democrático e de Direito. Ao longo destes 15 anos, tornou-se num jornal cada vez mais relevante e necessário para Angola.

Tem havido sabedoria, engenho e arte para criar e reinventar como também tem havido gestão para crescer, avançar e consolidar uma marca que hoje é das principais referências do jornalismo angolano. Aqui deixo a devida vénia ao Victor Silva, Gustavo Costa, Verónica Pereira, Carlos Ferreira "Cassé" e Nok Nogueira, meus antecessores que, em momentos distintos, lideraram este jornal e souberam sempre ser fiéis aos seus princípios e valores, souberam dar-lhe credibilidade, distinção e elevação. Esses 15 anos têm também a vossa marca, o vosso espírito e alma. A qualidade e a excelência da opinião são uma das nossas marcas ao longo dos 15 anos.

Hoje podemos afirmar com orgulho que a melhor opinião está aqui no Novo Jornal. Essa celebração também é deles.

Os actuais colunistas e todos aqueles que passaram pelo nosso jornal merecem a nossa eterna gratidão pelo respeito, colaboração e dedicação.

Todos eles, sem distinção, são parte integrante e relevante desta história que aqui estamos a celebrar. O Novo Jornal é um jornal com diplomacia e que conquistou a diplomacia, nesta edição temos testemunhos de vários embaixadores acreditados no País e que têm no nosso jornal um meio privilegiado de acesso à informação actual, plural, isenta e credível.

Ao administrador Renato Moreira fica aqui um reconhecimento pelo apoio, respeito e cooperação. Esse reconhecimento é extensivo aos colegas das áreas Comercial, Financeira, Distribuição, Informática, Recursos Humanos e Controlo de Qualidade, pela dedicação ao nosso trabalho editorial.

Ao accionista único, Emanuel Madaleno, por ousar acreditar, por ousar investir e apostar na afirmação de um jornalismo "made in Angola", com qualidade e excelência. Tem sido um dos grandes promotores de projectos jornalísticos com estabilidade editorial e administrativa e que, ao longo destes 15 anos, se mantém "intacto" na defesa da liberdade de informar. Que tem reconhecimento nacional e internacional! Obrigado por acreditar no jornalismo e nos jornalistas e por abrir caminhos!

Ao colectivo de trabalhadores do Novo Jornal digo com orgulho: temos equipa! Temos futuro! E temos um grande caminho pela frente. Continuem a abrir caminhos! Aos nossos leitores, assinantes e anunciantes, uma palavra de apreço pela confiança e preferência pelo Novo Jornal. Também celebramos com vocês este momento especial na nossa história. Vamos continuar seguindo a nossa caminhada e a abrir caminhos.