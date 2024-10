75 anos atrás, a primeira bandeira vermelha de cinco estrelas foi hasteada na Praça Tian"anmen em Beijing. Ultrapassando milhares de dificuldades, o povo chinês levantou-se. Nos últimos 75 anos, o Partido Comunista da China tem unido e liderado o povo de todas as etnias do país a trabalhar com perseverança e caminhar para a modernização chinesa, criando dois milagres: o rápido desenvolvimento económico e a estabilidade social a longo prazo.

Quase 100 milhões de pobres nas zonas rurais da China foram todos retirados da pobreza, resolvendo-se historicamente o problema da pobreza absoluta. A China é a segunda maior economia mundial, contribuindo para o crescimento económico mundial de mais de 30% por muitos anos consecutivos. A China tem promovido com grandes esforc¸os o desenvolvimento de alta qualidade, tem fortalecido as indústrias emergentes de importância estratégica e ja' entrou na lista de países inovadores. Concluiu-se a construc¸a~o dos sistemas da maior escala do mundo tocantes a` educac¸a~o, servic¸os me'dicos e de sau'de e à segurança social, melhorando em todos os sentidos a vida do povo e avançando de forma constante à prosperidade comum. Actualmente, a China está numa nova jornada para promover a construção de um grande país e a revitalização nacional em todas as frentes através da modernização chinesa.

A China seguiu inabalavelmente o caminho do desenvolvimento pacífico, activamente se abrindo ao mundo e participando na governação global, e propôs o importante conceito de construir uma comunidade com futuro compartilhado para a humanidade e levantou a Iniciativa para o Desenvolvimento Global, a Iniciativa para a Segurança Global e a Iniciativa para a Civilização Global. A China dá as mãos com mais de três quartos dos países do mundo para construir em conjunto o "Cinturão e Rota". Nós apelamos para um mundo multipolar equitativo e ordenado e uma globalização económica universalmente benéfica e inclusiva. Como diz um provérbio africano, "se quiser ir rápido, vá sozinho; se quiser ir longe, vá em grupo." A modernização que buscamos não é meramente para a China, mas é uma modernização global de desenvolvimento pacífico, cooperação de benefícios mútuos e de prosperidade para todos.

No início deste mês, a Cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) foi realizada com sucesso em Beijing. Os Chefes de Estado e de Governo de 53 países africanos reuniram-se em Beijing para planear um caminho futuro para o desenvolvimento comum China-África. O relacionamento China-África foi elevado para uma comunidade com futuro compartilhado China-África de todos os tempos na nova era. O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou que, nos próximos três anos, a China trabalhará com a África para tomar as dez acções de parceria para modernização, incluindo as dez áreas de aprendizagem mútua entre civilizações, prosperidade comercial, cooperação de cadeia produtiva, conectividade, cooperação de desenvolvimento, saúde, agricultura e o bem-estar do povo, intercâmbio entre os povos, desenvolvimento verde e de segurança comum.

Para implementar as dez acções de parceria, o governo chinês fornecerá apoio financeiro de 360 mil milhões de yuan, nos próximos três anos. Isso inclui uma linha de crédito de 210 mil milhões de yuan e 80 mil milhões de yuan de assistência em diferentes formas, e pelo menos 70 mil milhões de yuan de investimento na África por empresas chinesas, proporcionando um forte apoio à cooperação pragmática China-África em vários domínios. As relações China-Angola também beneficiaram disto.

Este ano celebra-se o 75.º aniversário da proclamação da República Popular da China. No próximo ano, Angola celebrará o seu 50.º aniversário de independência. Cinquenta anos atrás, as sementes de amizade lançadas pela China e Angola, durante a luta de libertação e a reconstrução nacional, já se transformaram em árvores imponentes hoje. Perante um mundo mutável e turbulento, a parte chinesa está disposta a trabalhar em conjunto com a parte angolana para manter a amizade tradicional de geração a geração, reforçar a unidade e a cooperação, fortalecer o apoio mútuo e alcançar o desenvolvimento comum. Acredito que a árvore da amizade China-Angola produzirá novas folhas e novos frutos, e os dois países construirão em conjunto uma comunidade com futuro compartilhado de todos os tempos na nova era.n

*Embaixador da China em Angola