No contexto da família, é uma excelente oportunidade para o fortalecimento de laços, criando momentos de união e construção de memórias afectivas, tirando o melhor partido da pausa da rotina agitada do dia-a-dia. Sendo certo que é na família em que se encontra um ambiente de segurança e acolhimento, essencial para o bem-estar emocional e psicológico. A despeito da tendência da secundarização do papel da família "entre a consistência da tradição e as exigências da modernidade", como afirmam António Bagão Félix, Paulo Otero, Pedro Afonso e Victor Gil (Cf. Identidade e Família, 2024).

De todas as sociedades humanas, referem os autores citados, a família é a única natural, universal e intemporal. Nasceu com o Homem e existe antes do Estado. Não foi criada cientificamente, não resulta de um qualquer legado jurídico, não foi imposta por acto administrativo, não germinou fruto de qualquer ideologia, não é o resultado de meras circunstâncias ou contingências históricas.

Idem: Como disse o Conselho Pontifício da Justiça e Paz, "a família encontra a sua legitimação na natureza humana e não no reconhecimento do Estado. A família não é, portanto, para a sociedade e para o Estado, antes a sociedade e o Estado são para a família." Ibidem: "O progresso da humanidade passará sempre pela família. Fora da família, todas as soluções são falsas, circunstanciais e fugazes. E tanto é assim que mesmo os que a depreciam a ela aspiram como base da sua realização plena, não conseguindo, muitas vezes, disfarçar um sentimento de vazio e de desinserção. A família é e será, indelevelmente, um tema de futuro, de progresso e de esperança."

Parafraseando os autores, a família é e continuará sendo um dos pilares mais importantes para a construção de um futuro melhor. Configurando-se nos seguintes pressupostos: a) Base da sociedade: A família é o primeiro núcleo social em que aprendemos valores, normas e comportamentos. É o alicerce sobre o qual se constrói a sociedade; b) Crescimento pessoal: Dentro da família, desenvolvemos as nossas habilidades sociais, emocionais e cognitivas. É um ambiente de cuidado, apoio e aprendizado contínuo; c) Esperança para o futuro: A família representa a esperança de um futuro melhor, pois é através dela que transmitimos os nossos valores e sonhos para as próximas gerações; d) A família é um tema atemporal: A sua importância não se limita ao presente, mas se estende ao futuro; e) A família está ligada ao progresso: ela é um motor de transformação social e individual; f) A família inspira esperança: Ela dá-nos a certeza de que um mundo melhor é possível.

Até aqui está claro. Um dos aspectos mais importantes do Natal é, sem dúvida, a celebração da família.

O que deveria ser um momento de reflexão e de partilha genuína, muitas vezes, se transforma numa corrida pela compra de presentes e produtos, muitos dos quais acabam sendo descartados rapidamente ou nem chegam a ser aproveitados. A indústria do consumo, com a sua propaganda incessante, incita a acreditar que o Natal é sinónimo de "ter" mais, quando, na verdade, deveria ser sobre "ser" mais. Este incentivo ao consumo exagerado não só leva ao desperdício de recursos, mas também reforça um círculo vicioso de insustentabilidade.

Para além disso, o desperdício alimentar no Natal atinge proporções alarmantes. Festas e banquetes repletos de comida, muitas vezes, terminam com montanhas de restos, enquanto deambulam pelas ruas da cidade uma legião de pedintes. Ou os que se apossam destes restos nos contentores de lixo, como vemos pelas artérias da cidade de Luanda.

O verdadeiro espírito natalino está na capacidade de sermos mais humanos, de promovermos a solidariedade e de ajudarmos a criar um mundo mais justo e sustentável, onde todos possam experimentar o verdadeiro significado de Natal: a generosidade, a união e o amor ao próximo. A generosidade, por exemplo, não se limita a doar presentes materiais. Podendo ser através de demonstração de carinho através de gestos simples, como um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto ou uma ajuda ao próximo. A união familiar, como já referido atrás, e com amigos, também é fundamental para celebrar o Natal com significado.

Que neste Natal, possamos cultivar os valores que realmente importam e fazer do mundo um lugar melhor para todos.

Boas Festas!

*Mestre em Linguística pela Universidade Agostinho Neto