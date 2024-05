Sendo assim e correspondendo ao repto que me foi lançado, seguem, logo abaixo, os vinte e cinco momentos mais significativos da história do basquetebol praticado em Angola, incluindo dois factos relevantes do período anterior a independência nacional.

1- 1930, no dia 18 de Maio, primeiro jogo de basquetebol em Angola entre a Associação Académica do Liceu Salvador Correia e o Sporting de Luanda;

2- Em 1963 o Benfica de Luanda sagra-se campeão nacional português, sendo a única equipa da então província ultramarina de Angola a protagonizar tal feito;

3- Primeiro jogo internacional Angola vs Nigéria (Masculino). Angola vs Congo Brazzaville (Feminino - que começou minutos antes da partida dos rapazes) - 1 de fevereiro de 1976, em Luanda e Malanje, respectivamente.

4- A conquista do Terceiro lugar nos jogos universitários africanos de Nairobi em 1978;

5- No México, em 1978, ocorre a nossa participação nas universíadas mundiais;

6- Ferroviário de Luanda sagra-se o primeiro campeão nacional de Angola independentemente no ano de 1979;

7- Participação da selecção nacional nas eliminatórias de acesso ao Afrobasket de Rabat 1980 - Zâmbia vs Angola - vitória da Selecção Nacional, tendo o Fernando Barbosa " Barbosinha, " executado o primeiro smash de um atleta da selecção nacional numa penetração pela linha do fundo do lado direito;

8- Arrebatámos a medalha de ouro no Afrobasket juniores de Luanda 1980 (primeira medalha do país numa modalidade colectiva);

9- Na cidade de Dakar, em 1981, conquistámos a medalha de bronze do Afrobasket seniores femininos (primeira medalha em seniores). Adriana Sebastião, " Didi" foi uma das grandes protagonistas desta competição;

10- Medalha de prata no Afrobasket seniores masculinos de 1983 na cidade do Cairo. Vlademiro Romero foi o selecionador nacional, coadjuvado por Tony Sofrimento e por Beto Portugal;

11- A Medalha de prata no Afrobasket Masculino de 1985 em Abidjan que nos qualificou pela primeira vez a um campeonato do mundo;

12- Participação do campeonato do mundo de 1986 em Espanha. A nossa estreia foi diante de uma velha aliada política naquele contexto, a antiga União Soviética diante da qual perdemos por 89 - 51;

13- Acontece no mundial de Espanha 1986 a nossa primeira vitória num campeonato do mundo diante da Austrália por 74 Vs 69;

14- Conquistámos a Medalha de ouro nos jogos pan-africanos de Nairobi de 1987;

15- Finalmente o ouro num Afrobasket. Ano de 1989 aqui em Luanda;

16- Em Barcelona, no ano de 1992, acontece a nossa estreia em jogos olímpicos na modalidade de basquetebol.

17- Nos jogos Olímpicos de Barcelona fomos a primeira equipa a defrontar numa partida oficial o " Dream Team " dos Estados Unidos, a melhor equipa de basquetebol de sempre.

18- A vitória diante da anfitriã Espanha, ainda em Barcelona 1992, sendo um dos momentos mais marcantes da historia do basquetebol mundial, segundo a FIBA (o impacto foi tal que surgiu uma nova palavra no léxico espanhol que é angolazo, significando algo inesperado;

19- Título de campeãs africanas em juniores femininos - Dakar - 1999;

20- A excelente campanha no mundial do Japão em 2006 em que conquistámos o 9 lugar, a nossa melhor classificação de sempre;

21- Na cidade de Bamako, Mali, em 2011 sagrámos-nos campeões pela primeira vez em seniores femininos;

22- Nos jogos olímpicos de Londres 2012 acontece a nossa estreia neste evento em femininos;

23- Em 2013, na cidade de Antananarivo, Angola conquista pela primeira vez um africano no escalão de juvenis;

24- Jean Jaques da Conceição torna-se no primeiro jogador africano a entrar para o " Hall of Fame " da FIBA em 2013;

25- No ano de 2019 o atleta Bruno Fernando torna-se no primeiro jogador angolano a ingressar na NBA, a melhor liga de basquetebol do mundo.

Para além destes, vários outros momentos marcam a gloriosa trajectória de glórias e conquistas desta modalidade que tantas alegrias proporcionou a este povo.

Bem-haja e viva o basquetebol n



*Jurista e presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga

