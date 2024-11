Circulando pelas ruas deste município, uma coisa que se pode constatar muito facilmente é o grande número de crianças e jovens. Sendo Angola um país que por volta de 65% da sua população tem menos de 25 anos, este aspecto particular é bastante expressivo neste município em que por tudo o que é canto há uma criança correndo ou um jovem olhando fixamente para o horizonte ao longe.

Outra constatação que se faz por cá é que as famílias fazem um esforço gigantesco em busca do pão de cada dia. A maior parte das famílias no município do Cazenga encontra na economia informal a principal fonte de rendimento, absorvendo 90% da população empregada, sendo a larguíssima maioria desta força de trabalho constituída por mulheres.

Por aqui, são bastante visíveis as mazelas sociais associadas ao baixo rendimento médio da larga maioria das famílias. Há um número significativo de jovens entre os 14 e os 25 anos que não tem tido a possibilidade de estudar nem de trabalhar. Aliás, Luanda tem mais de meio milhão de jovens nesta condição, segundo dados revelados pelo INE.

Os altos índices de delinquência infanto-juvenil, de gravidez na adolescência, de jovens e crianças incapazes de ler e interpretar textos simples, entre outras tristes constatações, deixam à vista de todos um desafio que temos que encarar e enfrentar com sentido patriótico, pois está seriamente em causa a nossa organização social, a nossa forma de convivermos e coabitarmos enquanto angolanos.

Apesar do tamanho descomunal dos desafios que têm que enfrentar, temos visto, por aqui, empreendidas pela própria comunidade, iniciativas educativas, desportivas, culturais, cívicas, etc, que deixam a luz da esperança acesa.

Um dos bons exemplos que posso citar é a Associação dos amigos de Albert Einstein e Isaac Newton, criação de jovens da comunidade, alunos de excelência, que se dedicam a ministrar aulas de reforço em disciplinas como Física, Química, Matemática, Língua Francesa e Inglesa às crianças e jovens aqui do município com resultados absolutamente extraordinários.

Na parte cultural, temos um centro denominado Animart que mantem uma vitalidade absolutamente extraordinária de realizações de iniciativas ligadas ao teatro, à música, à dança, à literatura, etc. O Festival Internacional do Teatro do Cazenga, normalmente realizado no mês de Julho, já se tornou num dos pontos de referência da agenda cultural anual do nosso País.

No desporto, há uma série de muitas boas iniciativas que não cedem às dificuldades que decorrem da falta de infra-estruturas adequadas, de quadras de jogo comunitárias, de material desportivo, etc. Segundo dados da Administração municipal, temos cerca de 2 mil praticantes de desporto, enquadrados em 12 clubes formalmente constituídos e 23 grupos recreativos.

É absolutamente extraordinário termos as nossas crianças e jovens envolvidos nos movimentos de promoção da cidadania ligados ao desporto, à cultura e de outra natureza, todavia, a base de sustentação e de garantia de formatação de cidadãos realmente válidos e servidores da sociedade é, sem margens para quaisquer dúvidas, a educação que deve ser uma aposta sempre associada às iniciativas desportivas ou culturais. Temos vivenciado esta experiencia aqui no clube Formigas do Cazenga com resultados muito animadores.

No Cazenga, vemos um mar de dificuldades no dia-a-dia e também uma extraordinária janela de oportunidades que nos enche de esperança.

Isto é utopia, dizem os pessimistas (que também têm a sua utilidade).

Nós respondemos que sim, que estão certos, que é utopia, mas ela serve exactamente para isto, para nos fazer caminhar em busca da realização dos sonhos improváveis.

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga