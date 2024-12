Ao ouvir os acordes iniciais reconheci logo a bela canção "a luta continua" de Mirian Makeba que fala sobre a luta pela liberdade do povo moçambicano e dos seus heróis. Aprecei o gesto e agradeci pelo presente pois tenho aquele país no coração.

E segui levando a vida na sua dinâmica natural de altos e baixos e, invariavelmente, sempre me cruzando com pessoas, factos, momentos, etc, relacionados com o nosso país irmão do Índico .

Recordo-me que quando nós, formiguinhas do Cazenga, ganhamos o nosso Campeonato Nacional em sub-14 em femininos , o renomado jornalista desportivo Henrique Aly gravou um vídeo com belas palavras de incentivo para as nossas meninas.

E nesta dinâmica dos acasos da vida conheci há um anos um jovem empresário desportivo moçambicano, Quinito Júnior, que deste o primeiro momento se encantou com a história de superação diária das meninas basquetebolistas do Cazenga e nos tem emprestado a sua solidariedade e carinho.

Na semana, como uma brisa fresca do Índico transportada pela atlântica corrente via de Benguela, num gesto de profunda amizade e solidariedade, o nosso bom samaritano Quinito Júnior teve a capacidade, diria mesmo espiritual, de se esquecer das malambas políticas no seu país e de chegar até aqui, ao nosso Cazenga, e oferecer-nos belos equipamentos desportivos numa quantidade bem generosa.

Aí a emoção tomou conta de mim e recordei-me logo que nada nesta vida acontece por acaso.

A nossa relação de filhos de dois povos irmãos foi forjada lá atrás pelos heróis do nosso tempo, Eduardo Mondlane, Agostinho Neto, Samora Machel, Nelson Mandela, José Eduardo dos Santos, pelos textos do Raúl David, Manuel Rui Monteiro, José Craveirinha ou do Luís Bernardo Honwana, pelas belas canções dos irmãos Kafala e do Guilherme Silva, enfim, pelos inquebrantáveis laços históricos de longa irmandade e nos sabores da moamba de Angola e da matapa de Moçambique.

As únicas palavras que me saíram da alma foram de agradecimento em nome de todos e aproveito sempre nestas ocasiões para recordar aos nossos miúdos do clube que vale a pena ser correcto e honesto nesta vida, que é precioso cultivar as amizades.

E é disto que somos feitos aqui no cazenga: de gestos de solidariedade, compaixão e amizade.

Na verdade são estes os valores que defendemos no dia a dia, enraizados na filosofia africana " umbutu " assente numa plena noção da interdependência e da complementaridade entre todos nós, pessoas do nosso tempo .

Na sua obra "Tratado da gratidão", São Tomás de Aquino nos ensina de modo absolutamente lapidar que há três níveis de agradecimento. Um primeiro nível mais superficial que é o do reconhecimento intelectual (por exemplo, thank you em inglês ou zu danken em alemão), o segundo plano é o do agradecimento puro, quando se dá uma mercê, uma graça (merci em francês ou gracias em espanhol, por exemplo) e o terceiro nível que é o mais profundo do agradecimento é o do vínculo, o de nos sentirmos comprometidos perante alguém, e entre as línguas "ocidentais", só em português, aquela que partilhamos com Moçambique, é que o agradecimento atinge esta sua terceira dimensão.

Dito isto e por tudo o que temos vivenciado, segue a partir daqui das terras libertadoras do Cazenga para todos os moçambicanos um caloroso abraço e um profundo sentimento de gratidão no sentido do vínculo, de estarmos realmente comprometidos em prol desta causa que busca uma humanidade menos desumana e sempre mais solidaria.

Que a paz chegue o mais rapidamente possível a Moçambique, a nobre pérola do Índico. n *Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga