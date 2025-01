Entre os grandes eventos desportivos, um destaque particular para o Afrobasket em seniores masculinos que se realizará no mês de Agosto.

Angola (ainda) é, sem dúvidas, a grande nação do basquetebol africano com onze títulos continentais no seu palmarés. O Egipto e o Senegal são os países que nos seguem com cinco títulos cada e precisariam, à partida, de no mínimo 24 anos para pelo menos nos igualar em termos de conquistas.

Passados dezoito anos após termos organizado pela última vez este torneio continental, tem um simbolismo realmente muito especial trazemo-lo de volta ao nosso País numa ocasião de celebração nacional.

Um outro evento muito relevante serão os jogos africanos da juventude que acolheremos pela primeira vez aqui na nossa terra.

Outra bela conquista da nossa diplomacia desportiva ao trazer para aqui esta espécie de jogos olímpicos da juventude africana, sendo que seguramente há-de exigir um grande esforço de todos nós e há-de colocar à prova a nossa capacidade organizativa e de acolhimento.

Estão igualmente programados uma série de torneios e eventos em algumas das modalidades mais emblemáticas do País, como, por exemplo, a vinda da campeã do mundo de futebol, a grande Argentina de Diego Maradona e Lionel Messi.

E as nossas pérolas do andebol, absolutamente dominadoras no continente, também terão a sua vez e a honra de se exibirem para o grande público nas festividades dos 50 anos.

E, no finalzinho do ano, um encerramento apoteótico com a emblemática corrida "São Silvestre".

Para além destes eventos que destaquei, teremos outros, acontecendo no País um amplo movimento desportivo, tal como se fazia antigamente quando vivíamos os primeiros anos da nossa Dipanda e realizávamos as históricas jornadas desportivas de solidariedade anti-imperialistas, com a massiva participação dos países aliados no contexto geopolítico da altura.

Tenho muitas expectativas em relação à implementação efectiva e os resultados do Planadesporto. Para um país como o nosso, com uma população massivamente jovem, os fenómenos sociais associados ao desporto e a cultura devem assumir uma posição estrategicamente relevante no domínio das escolhas públicas e das opções da própria sociedade.

*Jurista e Presidente do Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga

