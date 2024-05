Agora que estão bem papados, toca a divertir-se. As praias marítimas são as mais procuradas, quer seja em Benguela, Kwanza Sul, Namibe, Luanda ou mesmo Bengo e Zaire, que têm menos procura que as anteriores. No interior também existem praias, fluviais, embora nas zonas mais frias seja mais difícil fimbar, por causa do cawele, mas há quem arrisque e desfrute das maravilhas da natureza. Em quase todas as províncias costeiras é possível fazer praia fluvial e marítima. As quedas de água, cachoeiras e rápidos também fazem parte das escolhas dos amantes de água. Estão por todo o lado, do norte ao sul, do leste a oeste, de vários tamanhos e feitios, como Kalandula, Binga, rápidos do Kwanza, só para citar alguns.

Os atractivos não ficam por aqui, há muito mais por se visitar, como as piscinas de águas termais, os passeios aos miradouros, grutas, montanhas, serras, igrejas antigas, parques e reservas naturais, ruínas de edifícios coloniais, trilhas para observação da biodiversidade, entre outros. Em alguns casos, há também actividades desportivas e culturais que atraem os turistas durante o dia. O pôr-do-sol é também um dos maiores atractivos que Angola tem e que em muitos locais envolvem quem esteja atento à despedida diária do astro rei que pinta por minutos em tons vivos, avermelhados ou alaranjados os céus desta terra abençoada.

De noite o luar acende e encanta os céus com as estrelas assanhadas que convidam para a desbunda que leva os ávidos visitantes às discotecas, bares, farras, quintais e outros espaços onde é possível darem uns passos de quizomba, semba, house, kwaito, pop, sungura, cabetula, kuduro ou outro estilo que acompanhe os ritmos musicais que brindam com as canecas, copos, taças, cabaças e garrafas que fazem companhia aos petiscos e boa conversa que constroem bons momentos e arrastam a noite até amanhecer, dando lugar ao famoso caldo (cardete), à sopa e ao muzonguê que deliciam os apetites de quem esteja a precisar de tundar a pelenguenha.

É importante ficar atento e saber onde ficam os hospitais, as clínicas, os centros e postos de saúde nas localidades para que em caso de necessidade se saiba onde acorrer. Apesar de nem sempre ser fácil, porque há localidades com menos ofertas do que as outras.

A segurança durante o dia e de noite tendem a ser boas em algumas zonas iluminadas, urbanas e com policiamento mais regular ou presença de "operativos" das casas noturnas ou dos restaurantes, mas é bom não abusar da sorte e estar sempre atento para evitar surpresas desagradáveis.

E para pagar? Existem várias opções. Digitais e tradicionais ou em físico. O recomendável é ter sempre dinheiro em mão fora das grandes localidades, porque o sistema gosta de cair, as bichas nos bancos e atms podem ser enormes, logo ter dinheiro ajuda, é prático e rápido, apesar dos riscos. Mesmo para compras no mercado informal é mais viável.

O que comprar de lembrança? Não é fácil encontrar em algumas localidades espaço para a venda de lembranças, seja artesanato, camisolas, porta-chaves, canecas, quadros, pulseiras, fios, etc., mas, perguntando pode-se sempre encontrar alguma coisita.

Hora de bazar, o tempo não recua, terminado o fim-de-semana, hora de regressar, arrumar as bicuatas, confirmar se está tudo nos conformes, ver o estado técnico do carro ou mota, pneus, travões e outras cenas importantes, ver se a documentação está em dia, se as contas estão pagas... abastecer e bazar. Levar o lanche para a viagem, algum dinheiro para comprar fruta pelo caminho ou parar para comer.

Uma dica antes de bazar: preparem a viagem com antecedência, viagem em grupo sabe sempre melhor, vejam todas as opções de acordo com o bolso... divirtam-se!

Conhecer Angola kuya, apesar de tudo, sabe bem, vale a pena e nós, nacionais, não precisamos de passaporte, de visto, nem de divisas, só dos Kwanzas, tempo e vontade!

O mais importante é bazar e regressar bem, com vida e saúde para preparar a próxima saída. Katé+.