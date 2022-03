O mercado do Km 30, que ouso denomina por "distrito comercial do Km 30", é, claramente, dos mais dinâmicos microterritórios de Angola. Somente comparado ao mercado do Luvo ou ao defunto Roque Santeiro.

Enquadrada no formalismo da economia subterrânea ou, se quisermos, informal (uma vez que "escapam" à regulação do Governo), é seguramente um modelo digno de análise, quer pela capacidade de captação de talentos, quer pela sua contribuição ao crescimento económico nacional.

Schneider (2005) estima que a participação da informalidade no Produto Interno Bruto (PIB) oficial do País é de 45,5%. Segundo o FMI (2018), representa um movimento acima do 60 mil milhões dólares/ano. Sendo prova o lançamento do Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) que tem como objectivos reduzir a informalidade, contribuir para o crescimento económico e social e potenciar a promoção do trabalho decente e, também, a redução da fome. Esse propósito parece-nos uma total desconsideração e descriminação ao contributo dos "informais", no todo global.

A que se deve o sucesso dos "informais"? O que se pode e deve aprender com o modelo? Qual é a estimativa de receitas deste cobiçado distrito comercial? Quando em contacto com uma realidade tão dinâmica, flexível como a do mercado do Km 30, percebe-se, claramente, princípios económicos de maximização/minimização dos custos operacionais. Por exemplo, a terceirização dos serviços nas diferentes secções, particularmente ali onde exige mais força física. A cumplicidade entre as "vendedeiras a grosso" dos diferentes produtos - que mais parece um acordo entre cartéis - dentre outros aspectos da economia real não vistos em sala d"aulas. Foi implantado um modelo de arrecadação simplista, prático e eficiente. Obviamente, nalguns casos, injusto e, até mesmo, abusivo. Funcionando descentralizado em sessões (peixe, galinha, madeira, electrodomésticos, etc.); não isenta quem quer que seja, até mesmo lotadores, zungeiras(os), roboteiros não escapam das taxas diárias, num empenho que procura maximizar a captação das contribuições e não permite almoços grátis. Estima-se, numa projecção pessimista, com 6 mil vendedores e prestadores de serviços controlados com taxa diária de 200 Kz, uma facturação mensal bruta de 32 milhões de kwanzas.

Várias causas e/ou razões podem ser atribuídas ao sucesso dos "informais"; onde seguramente o "como", "o quê" ou "a quem" não têm interferência directa nos que não produzem mas nas forças do mercado. É igualmente provável que o microterritório interprete e absorva melhor a crise da precariedade do (des)emprego lá, onde os bloqueios institucionais não ganham "fôlego".

Provavelmente, o mais interessante não é formalizar mas entender quais as razões/causas objectivas do sucesso da informalidade e adaptá-las à formalidade. Outrossim, é preciso alargar o campo de actuação do PREI e não o restringir ao comércio, ampliando-o, antes, a outros sectores, como construção e indústria, onde o grau de informalidade é significativo.

Professor do CIS*