O conteúdo pedagógico da educação olímpica defendido por Pierre de Coubertin inclui os valores humanistas que são universalmente aceites pela sociedade humana, como, por exemplo, a busca pela excelência, trabalho em equipa, fair play, justiça e o respeito. O método básico pedagógico é o desporto, uma forma de expressão cultural que existe em todas as sociedades humanas. No município do Cazenga, um dos mais densamente povoados do País, com uma população maioritariamente jovem de mais de um milhão de habitantes, existe, há precisamente 21 anos, o Clube Escola Desportiva Formigas do Cazenga ( Formiguinhas do Cazenga), uma associação desportiva de solidariedade social, sem fins lucrativos que tem como estratégia principal de actuação a utilização da prática do Basquetebol, um desporto emblemático no País, como motor de promoção do desenvolvimento humano e da inclusão social da comunidade, tendo como público alvo essencialmente as crianças e jovens da comunidade. O Clube "Formiguinhas do Cazenga", no desenvolvimento da sua actividade (treinos de basquetebol, palestras, acções formativas, visitas de estudos, sessões de leitura e outras) fundada em modelos de educação não formais, recorre a metodologias e ferramentas educativas de base psicossocial visando a promoção de valores como o da igualdade de oportunidades entre os jovens, da não descriminação entre os géneros, da parceria e participação, em suma, valores olímpicos, numa estratégia sócio-desportiva de intervenção social (prática do basquetebol) inovadora e com resultados absolutamente extraordinários . A Embaixada da República da França, a Agência Francesa de Desenvolvimento, a Total Energies e outros parceiros privados implantados em Angola têm contribuído de modo decisivo para que o Clube Formigas do Cazenga desenvolva a sua acção no seio da comunidade, sendo esta relação entre os formiguinhas e as instituições francesas em Angola, pela visibilidade pública dos extraordinários resultados alcançados no campo social e desportivo, actualmente um dos principais pontos de referência nas relações entre os dois países. Tal como idealizado por Pierre de Coubertin, acreditamos que o desporto seja uma escola de virtudes e uma poderosa ferramenta educativa, por isso, olhamos para o futuro com total optimismo. Com o desporto é possível construir a cultura de encontro fraternal entre todos por um mundo de paz. A humanidade vive hoje uma crise que não é só económica e financeira, também é educativa, ecológica, demográfica, moral e humana. Diante dos momentos de crises falamos de perigos, mas também de oportunidades e, seguramente, uma delas, numa altura em que estamos a pouco mais de ano e meio dos jogos olímpicos de Paris 2024, é o da disseminação e promoção dos valores do olimpismo, do sonho de Coubertin, para que a sociedade interiorize o extraordinário valor social do desporto enquanto ferramenta educativa das crianças e jovens.

*jurista e presidente do Clube Formigas do Cazenga