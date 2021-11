O título roubei-o de uma interessante obra de Óscar Monteiro - dirigente histórico da antiga FRELIMO e personalidade de referência para os povos africanos de várias geografias - que atesta que, "por mais desfavoráveis que as circunstâncias se apresentem", com unidade, visão e a energia "de todos" sempre "se faz um país".

Neste sentido, a procura de uma chave-mestra que abra as portas para uma aposta séria no trabalho constitui agora a única saída para que Angola se possa erguer como a nossa verdadeira casa comum.

Sustentada em novas visões, soluções e programas, temos, porém, que ter a capacidade criativa suficiente para que a alteração urgente da actual paisagem económica e social do país nos conduza ao bem-estar de todos e à gradual melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.



Não tendo muitos exemplos para apresentar, aos poucos vamos tendo, no entanto, chaves-mestras como aquelas que estão a abrir caminho à montagem, por exemplo, de uma assinalável oferta de serviço público de diálise por todo o país, que não pode, porém, estrangular a contribuição das unidades privadas há muito implantadas no país.



Garantido o desbravamento deste caminho com outras iniciativas, que incluem a próxima inauguração do reconstruído, ampliado e modernizado Hospital do Sanatório, a sua complementaridade passa pela municipalização da profusão de hospitais de proximidade na periferia das cidades para retirar pressão sobre os grandes hospitais e pela inversão da pirâmide através da priorização da saúde preventiva e não da saúde curativa.



Assente em políticas públicas sustentáveis, os investimentos nestas e noutras áreas da saúde tornam, no entanto, imperativa a abertura urgente de uma (inexistente) plataforma de diálogo crítico e debate científico entre o Ministério da Saúde e a comunidade dos médicos.



Na mesma linha, através de uma decisão de grande folego político, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, concedeu às empresas angolanas "com unhas para tocar guitarra", o exclusivo do fornecimento de uma vasta gama de bens e serviços às operadoras estrangeiras instaladas em Angola.

Assegurada, no domínio mineiro, a entrada no nosso mercado de multinacionais como a Anglo-American e a Rio Tinto, e reestabelecida, Diamantino Azevedo conseguiu em três dias por fim a 14 anos de impasse e retomar a gestão da Zona Comum de Exploração petrolífera com o Congo Democrático.

Com cultura de trabalho, a combinação de competências e de sinergias entre a Sonangol e os Caminhos de Ferro de Luanda, trinta anos depois, permitiu reestabelecer por via ferroviária o transporte de combustível para Malanje.



A retoma deste serviço, ao transformar esta província numa plataforma de distribuição de combustível também para as Lundas, Cuanza-Norte, Uíje e Zaire, teve como efeito imediato uma brutal redução na estrutura de custos do cidadão.



Com uma nova visão, o Porto de Luanda implementou um moderno modelo de gestão que, sob a liderança da multinacional DP World, permitiu ao Estado arrecadar, pela primeira vez, neste domínio, um bónus de 100 milhões de dólares.



E, com o lançamento de concursos públicos para a construção, numa primeira fase, das plataformas logísticas do Soyo e do Luvo, poder-se-á assegurar a criação de pontos intermédios de armazenagem e aliviar o bolso dos cidadãos com uma diminuição substancial do custo das mercadorias para o produtor e para o consumidor final.



Sob a liderança de José Massano, novos sinais de credibilidade foram lançados ao mercado financeiro depois do BNA, investido de autonomia funcional, administrativa e patrimonial, ter obtido uma conquista de relevância histórica ao libertar-se da tutela do poder político.



Com este passo, o BNA apostou num novo modelo de governança adequado às boas práticas dos bancos centrais, que lhe permitir apertar o cumprimento das regras de "compliance" para reforçar o combate ao branqueamento de capitais, o apetrecha agora com outra margem de confiança junto da banca internacional.



Se precisamos de tudo isto e de muito mais para vencer os próximos desafios, "de todos" não faremos, no entanto, um país se os nossos políticos e governantes, como alerta Marcelo Rebelo de Sousa, continuarem a exigir dos cidadãos o que eles próprios não fazem nem demonstram vontade de fazer para ajudar a reduzir o sofrimento das comunidades.



Se, abençoados na capela sistina do pensamento único, os novos assimilados da regedoria, pendurados na carroçaria do poder, no papel de Ministros ou governadores provinciais continuarem a desdenhar o trabalho como uma heresia e a confundir a elaboração de um projecto com a apresentação de uma lista de compras.



Se continuarmos a enganar o Presidente com falsos investidores como os zimbabwianos do grupo Boabab Cotton fundado em 2019 com capital de 2 mil dólares, que assumiu a gestão da África Têxtil em Benguela sem um tostão no bolso.



Se não tivermos a coragem para fazer um debate sério sobre os limites da justiça e da política para que alguns juízes e magistrados, capturados por interesses alheios ao seu juramento, não se transformem em capatazes dos partidos e, na ânsia de condenarem tudo e todos, não atentem contra o Estado democrático e de direito.



Se tomando os serviços de inteligência como peça fundamental para a preservação do Estado, as nossas elites dirigentes continuarem a aceitar a imposição de respostas securitárias a problemas da governação de natureza política, económica e social.



Se à imagem do antigo aparelho estalinista, continuarem a ignorar que a exacerbação da securização da vida pública tenderá a erguer-se cada vez mais como um factor de declínio da qualidade da democracia.

Se não tiverem em conta que essa exacerbação acabará por acelerar o silenciamento de espaços de pluralidade política, como pode ter acontecido com o fim do programa radiofónico da autoria do jornalista João de Almeida na Rádio MFM.



Se, subestimando o essencial - a boa governação - não perceberem que a ascensão do poder securitário poderá avançar ao ponto de se converter num autêntico e perigoso eucalipto.

Ora, se o eucalipto não for travado, prosseguirá a sua marcha para tentar - ingloriamente - degolar o direito dos cidadãos a serem informados, transformando-os em peças de arte de um museu de múmias com venda nos olhos, cotonetes nos ouvidos ou adesivo na boca.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)