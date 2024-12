Os acordos multilaterais entre EUA, Angola, República Democrática do Congo (RDC), Zâmbia e Tanzânia sobre o Corredor do Lobito foram um dos momentos altos desta visita. Essa histórica e inédita visita teve como foco o Corredor do Lobito.

O projecto parcialmente financiado por um empréstimo dos EUA liga a RDC e a Zâmbia ao Lobito (Angola), oferecendo uma rota rápida e eficiente para exportações para o Ocidente. Biden cumpre a promessa de visitar África durante a sua presidência e afirmar a estratégia dos EUA de travar a influência da China no continente berço. A palavra de ordem deverá ser "Para o Lobito, rapidamente e em força!"

É uma analogia à expressão usada pelo ditador português António Oliveira Salazar, por altura das revoltas dos movimentos de libertação de Angola em 1961, perante a necessidade de manter o controlo da situação e bem proteger os interesses de Portugal numa colónia rica e estratégica, e assim surgiu a frase: "Para Angola, rapidamente e em força!"

E nesta visita serve a expressão para o Lobito. Nestas visitas, o mais importante não é como começam e como acabam, neste caso, é como e onde acabam. Todas as visitas presidenciais têm importância política, diplomática e estratégica, mas poucas podem ser comparadas com a visita de um Presidente dos EUA. O que vimos nestes dias foram momentos únicos, desde os processos de preparação técnica, logística, administrativa e de segurança. A questão da mediatização, os debates causados e o impacto social criam sempre opiniões divergentes e posições até algumas vezes contundentes. Essa é a essência da democracia.

O importante são os factos, os seus protagonistas e os resultados. Aqui também é importante a forma como o jornalismo tem marcado posição e tem feito o seu papel em nome do interesse público. É claro que, para além do Corredor do Lobito e da segurança regional, Angola, como parceiro estratégico dos EUA, joga um papel importante no reforço das parcerias económicas e da competitividade empresarial. Assim, o reforço da democracia e da participação cívica, a questão do clima e da transição energética, a segurança alimentar e a cooperação militar entram na agenda de Biden.

O Aeroporto da Catumbela viu aterrar e descolar, no mesmo dia, o Air Force One, o avião do Presidente dos EUA, tendo também registado aquele que será já o seu primeiro voo internacional, partindo da Catumbela para Washington.

Os acordos multilaterais entre os países, o fórum empresarial, a questão do investimento e segurança alimentar, com a visita às instalações da empresa angolana Carrinho, são um passo importante.

A presença de Joe Biden num projecto empresarial angolano, como o Grupo Carrinho, é um sinal importante em termos de transparência e de estabilidade económica e empresarial. É um sinal de reforço de parceiras económicas e de projectos estruturados entre os dois países. É, também, um desafio para o empresariado nacional e um importante estímulo para a produção interna e diversificação da economia. São sinais importantes e também responsabilidades acrescidas. Biden coloca Lobito na agenda nacional e internacional. Nunca Lobito e os seus projectos tiveram tanta dimensão política e mediática.

Uma busca pela comunicação social nacional e internacional bastou para verificar que, nesta semana, Lobito esteve em alta e na agenda. Outro desafio será a de como Angola vai aproveitar estes investimentos, como vai gerir tudo isso. Como disse o economista e colunista do NJ Manuel Neto Costa, e passo a citá-lo: " O Corredor do Lobito apresenta-se como uma oportunidade que Angola deveria capitalizar para acções do seu desenvolvimento, traduzido em impacto positivo sobre a situação económica, social, política e cultural do País, exigindo uma abordagem de prioridade consentânea com as necessidades do País. Isso, entretanto, não é o que acções em curso e em perspectiva sugerem".

Os EUA têm e defendem os seus interesses, têm estratégia e visão geopolítica e assim vão mantê-los. Angola tem de ser pragmática e objectiva, bem como deve preservar os seus interesses. Enquanto isso, a expressão é a mesma: "Para o Lobito, rapidamente e em força!"

