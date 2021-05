O elemento fulcral de uma Transformação Digital é a tecnologia, mas isso não quer dizer que somente empresas do sector tecnológico estão habilitadas a atravessar por esta mudança e também é errado cogitar que somente empresas com muito dinheiro podem implementar este tipo de processo.

A sua empresa já tem uma página no facebook, um site e um perfil empresarial no instagram e, neste momento terminou de comprar espaço numa nuvem onde irá alocar a informação crucial do seu negócio, pois bem, caro empresário deixe-me dizer que ainda está longe de iniciar a transformação. Uma Transformação Digital implica utilizar tecnologias digitais para melhorar o desempenho da empresa e isso envolve passar por uma reestruturação de todos os processos tornando-os mais eficientes, ágeis e inovadores. Outro aspecto a ter em consideração é a necessidade do topo da gestão, ou seja, o board, ser o líder deste processo. A área de IT é um dos vários intervenientes no processo e a sua participação deve estar alinhada aos objectivos estratégicos da organização, mas nunca poderá ser a responsável pela Transformação Digital porque está em causa investimentos financeiros que só podem ser aprovados superiormente.

Além do envolvimento directo da gestão de topo é também necessário que a liderança tenha uma mentalidade disruptiva e que esteja disposta a passar por uma adaptação cultural às transformações que se avizinham. A palavra-chave é adequação! É fundamental romper com os paradigmas estabelecidos e criar soluções inovadoras que irão melhorar e transformar a forma de como a empresa opera e interage com os seus clientes.

A sociedade também beneficia positivamente com esta mudança. Vivemos num Mundo em que o volume de informação é bem maior do que era outrora e todos têm acesso à mesma de uma forma veloz. Logo, as pessoas estão mais exigentes e sem paciência o que implica obter rapidez no acesso aos serviços e produtos automatizados, concedendo uma comodidade que é desejada por qualquer um.

Os principais motivos para investir em Transformação Digital são:

- Melhorar a experiência do cliente tratando-lhe de uma forma personalizada e exclusiva, abrindo o caminho para a fidelização do mesmo; e,

- Conseguir tornar os processos operacionais mais rápidos, simples e eficazes. As equipas de trabalho terão menos preocupações o que irá traduzir-se no aumento de eficiência de metodologias ágeis e da automação.

Muitas vezes as organizações acabam por avançar com este projecto sem, previamente, identificar e analisar os riscos envolvidos.

Riscos Associados à Transformação Digital

A Transformação Digital, como qualquer outro processo, não é infalível e apresenta alguns riscos. Os principais são:

Risco Operacional

As pessoas estão no centro de qualquer transformação e são elas as responsáveis pelo sucesso ou fracasso do projecto. Antes de uma grande renovação é importante existir um programa de consciencialização interno - o que inclui conscientizar o board - para que o impacto da resistência à mudança seja irrelevante. Entender os benefícios que a Transformação Digital trará para a empresa e para os colaboradores é um factor preponderante para se conseguir mudar a atitude auto-sabotadora.

Parte do investimento do projecto deve ser alocado na capacitação dos colaboradores de maneira adequada. Obviamente que, pessoas capacitadas, com mais informação e com conteúdo de qualidade tendem a ter uma performance melhor.

Risco Cibernético O futuro é digital e as empresas têm que se preparar para a nova forma de trabalho. A Transformação Digital introduz novos riscos cibernéticos que, infelizmente, as áreas de gestão de risco não têm recursos suficientes para lidar com os vários eventos virtuais que surgiram (e continuam a surgir) das rápidas mudanças que sobrevieram da nova forma de trabalhar.

As empresas têm que deixar de ser reactivas, ou seja, reagir somente perante uma necessidade imediata, implementando muitas vezes medidas correctivas que copiaram de outra empresa. Ao agir dessa forma, não conseguem visualizar que, provavelmente, estarão a incorrer num risco adicional que essa mesma medida possa trazer para a empresa. A "aposta passa por ter controlos de segurança robustos que vão à raiz do problema: (...) acompanhar as vulnerabilidades que podem ser exploradas num ataque, e monitorizar atentamente todos os eventos suspeitos que possas estar associados a actividade maliciosa."

Risco Financeiro

Os facilitadores digitais recorrem a tecnologias, ferramentas, processos de ponta e ajudam as empresas a perceber o poder das tecnologias digitais e o que estas podem fazer para transformar os seus métodos de trabalho. O outsource também inclui a execução do modelo de negócio, o plano estratégico e financeiro do projecto. A recomendação é solicitar um serviço de consultoria para, entre outras coisas, elaborar um orçamento que vá ao encontro das necessidades da empresa e evitar que os investidores percam grande parte ou, até mesmo, todo o investimento.

Nem todas as empresas possuem a maturidade e/ou estão dispostas a adoptar uma série de práticas e ferramentas eficazes para gerir os riscos.

Actualmente, o maior desafio que os líderes enfrentam na gestão de riscos digitais é simplesmente identificar quais são esses riscos. É um desafio que confirma a máxima: "Não se pode gerir o que não se mede".

*Gestora Sénior de Risco