Indicação de Ary Quintella surge com base numa estratégia de Lula da Silva que na sua 3ª presidência estabeleceu entre as prioridades "a retomada da integração regional e a reconstrução da parceria do Brasil com os países africanos".

Quase 50 anos depois do estabelecimento de relações diplomáticas, Brasília, finalmente indica um cônsul-geral para Luanda. Há mais de duas décadas que Angola tem consulados-gerais no Rio de Janeiro e em São Paulo, a reciprocidade não se fazia sentir do lado brasileiro. Promessa de abertura de um consulado no nosso País foi feita pelo Presidente Lula da Silva durante a visita oficial à Angola em Agosto de 2023 e surgiu em resposta a uma pergunta colocada pelo director do Novo Jornal.

Ary Norton de Murat Quintella é diplomata de carreira e foi indicado pelo Itamaraty (sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Brasil) para o cargo de cônsul- geral do Brasil em Luanda. É aguardado no nosso País, no início de Outubro, tão logo sejam cumpridos os procedimentos políticos, diplomáticos e de segurança. Será ele quem se vai estrear no cargo e naquela que será também a sua primeira missão em continente africano. Formado em Psicologia Social pela London School of Economics and Political Science ( LSE), Ary Quintella ingressou no Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 1989. Foi director de departamento da Ásia Central, Meridional e Oceânia ( 2016-2019 ) e do departamento da Rússia e Ásia Central (2019-2020), antes da sua indicação para Luanda, Ary Quintella foi embaixador do Brasil na Malásia e não- residente no Brunei (2020-2024).

