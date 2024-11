As comissões especializadas da Assembleia Nacional aprovaram esta terça-feira, 12, na generalidade, o relatório parecer conjunto da proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, que comporta receitas estimadas em cerca de 34,63 biliões de kwanzas.

O documento, que passou com 30 votos a favor, três contra e uma abstenção, vai ser discutido e votado, na generalidade, na reunião plenária da 3ª sessão legislativa da V Legislatura da Assembleia Nacional, marcada para o dia 14 deste mês.

O Orçamento Geral do Estado para 2025 (OGE2025), avaliado no montante de 34,6 biliões de kwanzas (cerca de 27,5 mil milhões de dólares), foi preparado na base de um preço do petróleo de 70 dólares norte-americanos, e de uma produção petrolífera de 1.098 mil barris/dia, e consente um défice global de 1,65% do Produto Interno Bruto (PIB) para impulsionar o crescimento previsto em 4,1%, mais reforçado quando comparado com as projecções de fecho para o ano de 2024 na ordem dos 3,3%.

As necessidades brutas de financiamento do Orçamento Geral do Estado 2025 (OGE2025) estão avaliadas em 14,79 biliões de kwanzas (13,3 mil milhões de dólares norte-americanos), correspondendo a 16,32% do PIB e a cerca de 43% do valor total do OGE.