É já considerada a mais disputada e interessante campanha politica para o cargo de 1º Secretário Nacional da JMPLA que será eleito, cuja eleição acontece durante o IX Congresso Ordinário da organização juvenil do MPLA, agendado para o período de 21 a 23 de Novembro. Justino Capapinha e Adilson Hach são os candidatos que têm estado a andar pelo país a apresentar as suas estratégias de governação. Numa campanha renhida, com alguns nervos à flor da pele e acusações de ambos os lados , sendo também interessante os apoios de peso que os candidatos têm estado a arregimentar e como estas eleições estão a " mexer" as hostes do MPLA.

"Diálogo abrangente" para identificar os principais problemas da juventude foi o que Crispiniano dos Santos prometeu após ter sido declarado vencedor do VIII Congresso Ordinário da JMPLA em Outubro de 2019. Os 295 delegados ao congresso deram-lhe uma vitória histórica (71,7% dos votos), num congresso também histórico, porque apresentava dois candidatos ao cargo máximo da estrutura juvenil do MPLA.

Crispiniano era o candidato dos militantes e o seu adversário, Domingos Betico, era o escolhido das lideranças do Partido. Venceu a força, a voz e a vontade dos militantes. Foi uma juventude inquieta a procurar impor a sua força, a querer trilhar o seu caminho. Apesar da estrondosa vitória, a governação de Crispiniano dos Santos foi muito cinzenta, a JMPLA perdeu força dentro da estrutura do MPLA.

Nas eleições de 2022, o candidato João Lourenço não sentiu e nem viu a "força motriz" do partido. O que se viu ao longo dos anos foi uma JMPLA com falta de estratégias, visão, planificação, totalmente esgotada em termos de ideias, com falta de apoio, cooperação e solidariedade de certas lideranças. Diálogo profundo e abrangente com a juventude foi o que João Lourenço pediu durante o discurso de vitória que fez na sede do MPLA em Agosto de 2022, destacando a necessidade de se aproximar e dialogar mais com a juventude. Uma JMPLA que precisa de ter maior penetração junto dos jovens, de ter um discurso fluído, apelativo, objectivo, capaz de captar militantes, simpatizantes da organização e até mesmo jovens de fora da esfera do partido.

Esta disputa entre Justino Capapinha e Adilson Hach é reveladora de algo muito intrigante: as divisões, as diferenças e divergências entre as bases e as lideranças ainda persistem. A actual liderança da JMPLA não conseguiu afastar estes fantasmas, a disputa entre os actuais candidatos tem em si este tipo de cenário: Justino Capapinha, aquele que tem mais apoios das lideranças, e Adilson Hach, que procura jogar com o apoio das bases.

