O primeiro-ministro espanhol tem hoje uma jornada de trabalho intensa que conta com um encontro a dois na Cidade Alta com João Lourenço e uma reunião com dezenas de empresários dos dois países, bem como uma ida ao Sambizanga e um saltinho ao Kwanza Norte, antes de seguir para o Senegal, onde termina este mini-périplo africano que faz parte de uma estratégia de expansão da influência espanhola no continente africano denominada "Foco África 2023".

Pedro Sánchez, que não escondeu antes deste pequeno périplo africano que o levará ainda, antes de regressar a Espanha, ao Senegal, que Angola é parte cimeira da estratégia espanhola de alargar os horizontes de Madrid na influência global e em África em especial, começa o dia com o encontro com os homens de negócios.

Depois de já ter dormido em Luanda - chegou à capital angolana no final da tarde de quarta-feira -, o chefe do Executivo espanhol segue, após discursar no encerramento do encontro com empresários, para o Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde deverá explicar detalhadamente a João Lourenço o seu plano de investimentos em Angola e de que forma pretende que Luanda encaixe no plano traçado na sua estratégia denominada "Foco África 2023", que apresentou publicamente há cerca de uma semana, em Espanha.

A extensa comitiva de homens de negócios e membros do seu gabinete e Executivo demonstra que Madrid preparou esta visita, curta mas intensa, a Angola como uma demonstração de força no sentido de apresentar Espanha como uma fonte viável de investimento externo que encaixe naquilo que tem sido um dos pilares essenciais da diplomacia económica do Governo do Presidente João Lourenço.

No entanto, o sucesso desta jornada de trabalho pode ser mensurado devidamente no decurso do encontro entre empresários, a parte vital desta jornada de trabalho, onde se ficará a perceber quais as áreas de negócio mais apetecíveis para os investidores ibéricos, sem esquecer que tanto Sánchez como Lourenço vão discursar, e, depois, após o encontro a dois, na mini-conferência de imprensa que sempre sucede neste tipo de visitas oficiais.

Pelo meio, as duas delegações vão assinar acordos e memorandos de entendimento em diversos sectores, com destaque para a agricultura, as pescas, o transporte aéreo e a indústria, sem que Pedro Sánchez consiga ainda dar um salto ao Kwanza Norte, onde visitará uma estação eléctrica e o D. Bosco, no Sambizanga, em Luanda.

Entretanto, a EFE, agência de notícias espanhola, dá como certo que o aumento da pirataria no Golfo da Guiné, questão que o Novo Jornal já noticiou aqui, vai ser um tema da conversa entre os dois lideres tendo em conta que Espanha tem fortes interesses nesta região, seja na pesca como no transporte comercial, enquanto Angola é uma das potências regionais com maior capacidade de acção na área sul do golfo que abrange desde o Senegal, a norte, ao sul de Angola.

A aposta de futuro

É uma aposta de futuro com Angola na "proa" desta empreitada de Madrid a que chamou "Foco África 2023", com a qual Pedro Sánchez pretende "liderar a estratégia da União Europeia" para o continente.

Ao longo das últimas décadas, Madrid nunca deixou de olhar para o continente africano como uma oportunidade para expandir os seus interesses económicos e sempre que deu um passo nesse sentido, Angola nunca esteve fora do "mapa" de acção, com clara ambição de, como o próprio Pedro Sánchez afirmou, dias antes de embarcar, fazer desta década - 2020/2030 - "a década de Espanha em África".

Com este périplo, que vai levar, depois de Luanda, Sánchez ao Senegal, na África Ocidental, como estão hoje a noticiar os media espanhóis, o líder do Executivo de Madrid entende que é chegado o tempo de confirmar que Espanha estão "mais próxima de África" assim como o continente está "mais próximo de Espanha".

O Governo espanhol criou mesmo um instrumento de acção denominado "Foco África 2023" consubstanciando um conjunto de etapas para levar a diplomacia de Madrid ao continente com o objectivo de firmar uma sólida aposta empresarial, virando totalmente o foco de forma a gerar algo parecido a uma parceria estratégica não com um país mas com o continente africano como um todo.

Quando Sánchez apresentou, há cerca de uma semana, o projecto "Foco África 2023", sublinhava, como relataram os media locais na ocasião, que governo espanhol quer que este fosse um marco para distinguir o antes e o depois na relação do seu país com o continente africano.

E com ele, adiantava ainda o presidente do governo espanhol, Madrid pretende transmitir aos países africanos e à sociedade espanhola que o continente é uma geografia prioritária para a diplomacia de Espanha com quem se augura a construção de uma associação estratégica.

Liderar a União Europeia em África

Os media espanhóis não se furtaram a sublinhar que o chefe do executivo espanhol tem como prioridade criar condições para um impulso nas relações "de todo o tipo", não só no que diz respeito ao "vínculos bilaterais" mas que permita ainda "proporcionar a Espanha liderar a estratégia da União Europeia com o continente africano".

Para o futuro das relações com Angola, esta deslocação de Pedro Sánchez potencia igualmente "limpar" o histórico recente pouco abonatório para Madrid, tendo em conta os múltiplos escândalos de corrupção que estalaram na justiça espanhola, como pode ser recordado aqui, aqui ou aqui, aqui e aqui nomeadamente em negócios ligados à venda de armas e os subornos pagos a quadros do sector petrolífero ou ainda ao nível do Executivo com o investimento numa infra-estrutura de grandes dimensões no sector da distribuição de alimentos.

Mas os objectivos oficiais estão bem definidos: relançar as ligações empresariais, fortalecer os laços diplomáticos e reforçar a cooperação na área da segurança e defesa, com um vasto conjunto de empresas espanholas atentas às oportunidades neste sector e em toda a economia angolana que está a apostar fortemente na diversificação e na diluição da sua limitante dependência das exportações de petróleo com especial enfoque na substituição de importações e ou na "fermentação" do sector exportador.

Esta é a primeira deslocação oficial de um chefe do Executivo de Madrid a Angola desde o início da década de 1990, quando o então presidente do Governo de Espanha, Filipe González, esteve em Luanda.

Sobre esta visita agora, o embaixador em Luanda do Reino de Espanha explicou, numa entrevista à lusa, de forma clara ao que vinha o chefe do Governo do maior país ibérico.

Manuel Ruigómez avançou que Espanha decidiu apostar de forma clara em África, com destaque para cinco países que considera estratégicos neste novo "mapa" de "conquista" de África que passa pelo apoio ao desenvolvimento do continente com investimento espanhol nas mais diversas áreas, de acordo com um plano que foi elaborado e aprovado há dois anos, onde o continente surge destacado na acção da política externa de Espanha, que destaca, além de Angola, a Nigéria, o Senegal, a Etiópia e a África do Sul.

O diplomata recorda mesmo que este interesse de Madrid por Angola remonta ao início da independência, quando o então primeiro-ministro angolano, Lopo do Nascimento se encontrou em Madrid com o seu homólogo, Adolfo Suarez, em 1976, lançando ali as bases de um relacionamento que dura até hoje e foi sendo reanimado amiúde sem que nunca tenha ganhado a dimensão que, aparentemente, ambas as partes desejam e que agora Madrid que garantir que, finalmente, se vai concretizar.

Nesta deslocação a Angola, além de Luanda, onde se vai encontrar com o Presidente João Lourenço, na quinta-feira à tarde, Sánchez visita, antes, nesse mesmo dia, um investimento espanhol no Kwanza Norte, na área de produção de energia, em três municípios, e visita ainda, no Sambizanga, em Luanda, o instituto D. Bosco. Está igualmente previsto um almoço oficial.

Vai ser divulgada uma declaração conjunta sobre os resultados desta visita e serão assinados alguns acordos em áreas como as pescas, a agricultura e os transportes.

Entre as empresas com executivos à bordo do avião de Pedro Sánchez estão a Elecnor (energia), a Satec (consultoria em tecnologia), a Airbus (aviação e armamento), entre outras.