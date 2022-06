O Presidente autorizou a assinatura de vários acordos individuais de financiamento, no quadro da linha de crédito da Luminar Finance, num total avaliado em mais de 400 milhões de dólares que servirão, por exemplo, para a modernização do Ministério do Interior e a construção de estádios de futebol.

O primeiro é uma adenda ao contrato de empreitada de construção da linha de transmissão de 220 kV Gabela-Sumbe, Gabela-Waku Kungo e subestações associadas para a construção da subestação eléctrica 220/60 kV na Quibala e construção de 5 km de linha de transporte de 60 kV para a interligação das subestações Quibala 220/60 kV (transporte) e Quibala 60/30 kV (distribuição) - vale 27,4 milhões USD.

O segundo é para o fornecimento de equipamentos para os Laboratórios de Criminalística de Luanda e Bengo do Serviço de Investigação Criminal e para os serviços de reabilitação e melhoria das unidade tecnológicas, no valor global de 17 milhões de dólares.

O terceiro servirá para a modernização do Ministério do Interior e dos seus serviços, no valor global de 150 milhões USD.

O quarto destina-se ao fornecimento de veículos automóveis pesados e a prestação de serviços logísticos afectos ao Ministério do Interior, no valor global 60 milhões.

Em quinto está a empreitada para a concepção e construção do estádio de futebol no Uíge, no valor global de 38,8 milhões USD.

O sexto acordo individual de financiamento tem como finalidade a empreitada para a concepção e construção de um centro desportivo no Bengo, no valor global de 70 milhões de dólares .

Por último, o acordo de financiamento para a cobertura da empreitada para a concepção e construção do estádio de futebol na província do Huambo, no valor global de 40,9 milhões USD.

O Ministério das Finanças é autorizado, com a faculdade de subdelegar, em nome e em representação do Estado Angolano, a proceder à assinatura dos acordos individuais de financiamento, bem como toda a documentação relacionada com os mesmos.