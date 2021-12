O Executivo vai gastar 150 milhões de dólares norte-americanos na construção de dois estádios de futebol com capacidade para 10 mil pessoas, um no Uíge e outro no Huambo, e de um centro olímpico desportivo no Bengo. Empreitadas foram autorizadas pelo Presidente da República em mais um ajuste directo.

No despacho 213/21, João Lourenço autoriza a abertura de um procedimento de contratação simplificada, com base no critério material, para as empreitadas a ser realizadas pela empresa Kora International Swiss, AG, uma subsidiária do grupo Mitrelli, presente no mercado angolano há várias décadas, com intervenção em vários sectores, facturando muitos milhões com o Estado angolano.

O estádio de futebol na província do Uíge vai custar 38,8 milhões de dólares dos Estados Unidos da América, enquanto o do Huambo tem um custo de 40,9 milhões USD.

Já o contrato para o centro olímpico desportivo a ser construído no Bengo está avaliado em 70 milhões de dólares.

A estes valores acrescem mais 14% de IVA.

À ministra da Juventude e Desportos é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento, para a celebração dos contratos, incluindo a sua assinatura.

O Ministério das Finanças deve assegurar os recursos financeiros necessários à execução dos projectos, determina o despacho assinado pelo Chefe de Estado.