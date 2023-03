Presidente da República, João Lourenço, disse hoje que o nível do investimento privado do Japão em Angola ainda não é o desejado, mas espera que cresça de "forma substancial".

Ao falar aos jornalistas em Tóquio, após um encontro com o Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, o Chefe de Estado angolano disse que existe vontade de ambos os Governos para assinatura de vários acordos.

Referiu que Angola e Japão têm que trabalhar para finalizar acordos, mostrando-se esperançoso de que o investimento privado nipónico ganhe novo impulso, quando o acordo estiver em vigor.

"Angola tem beneficiado de importantes financiamentos do Japão, sobretudo, para a construção de infra-estruturas públicas, com o foco no desenvolvimento da economia", reconheceu, no entanto, o Presidente da República.

Falando sobre a guerra na Ucrânia que já dura há mais de um ano, João Lourenço defendeu o fim do conflito porque "é uma guerra de dimensão internacional que está a causar uma crise alimentar e energética, afectando todos" e afirmou igualmente que toda a comunidade internacional deve trabalhar para o fim imediato da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Por outro lado, o Primeiro-Ministro do Japão, Fumio Kishida, reconheceu o potencial económico de Angola e manifestou a intenção de fortificar os laços de cooperação.

"Angola é um país com elevado potencial económico, proeminente na produção de petróleo e rico em recursos minerais", disse o Chefe do Governo japonês, após um encontro de cerca de meia hora com João Lourenço.

Informou que, no âmbito da cooperação bilateral, o Governo do seu país vai dar mais importância ao fomento do investimento e dos negócios em Angola, com realce aos sectores das energias renováveis, agricultura e saúde.

Hoje, o Chefe de Estado angolano analisou, em Tóquio, com o Imperador japonês, Naruhito, questões de interesse comum, no quadro do estreitamento da cooperação entre os dois países.

Um memorando para a formação de quadros angolanos no domínio espacial, foi rubricado, nesta segunda-feira, 13 pelos governos de Angola e do Japão.

A "carta de intenção", para o estabelecimento da cooperação no domínio espacial, foi rubricada na cidade japonesa de Tóquio, no quadro da visita de Estado de quatro dias que o Presidente angolano, João Lourenço, efectua ao Japão.

Foram signatários do documento o director do Gabinete de Gestão do Programa Espacial de Angola, Tudolana João, e o director-geral adjunto para Cooperação Económica Internacional do Japão, Soichiro Sakagachi.

Em declarações a imprensa, o ministro angolano das Telecomunicações Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Mário Oliveira, referiu que o acordo visa, sobretudo, a formação de quadros angolanos.

"Com o Japão vamos trabalhar na perspectiva da formação de quadros e colher a sua experiência na indústria espacial", explicou o governante, reiterando que Angola pretende estar bem enquadrada no sector da indústria espacial.

João Lourenço, que está em Tóquio desde domingo (12), foi ao encontro do Imperador acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço.