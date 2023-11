A informação está a ser avançada por Washington, na página oficial da Casa Branca, que informa que os dois líderes marcarão 30 anos de relações diplomáticas entre Angola e os Estados Unidos da América e discutirão os próximos passos para aprofundar a cooperação bilateral em matéria de comércio, investimento, clima e energia.

Segundo o gabinete de imprensa do Presidente norte-americano, no encontro entre João Lourenço e Joe Biden é previsto igualmente os dois países avançarem com o projecto de parceria para infra-estruturas e investimentos globais (PGI) no Corredor do Lobito, "que ligará Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais através do porto angolano do Lobito".

"Esta reunião basear-se-á nos princípios da Cimeira de Líderes EUA-África, especificamente na forma como os Estados Unidos e as nações e povos africanos podem continuar a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios regionais e globais", lê-se por último no comunicado.